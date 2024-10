Titan Desert. Una piedra, un pinchazo y un pacto entre caballeros

Una piedra en el camino impedirá que Luis León Sánchez complete su tríptico de victorias en las tres versiones de la Skoda Titan Desert. Ganó en Arabia el verano pasado y esta primavera en Marruecos y ahora esperaba completar esta especie de Grand Slam en el desierto. Luisle se quedó sin rueda trasera, completamente rajada e irrecuperable con un apaño de urgencia y tuvo que completar la etapa con una rueda prestada. Pero cuando la consiguió ya era demasiado tarde. El murciano sufrió el pinchazo en la bajada de Velefique, un puerto de categoría, de esos que ha descubierto la Vuelta en los últimos años. Una subida exigente de las que deciden carreras. Y allí llegaron primero el italiano Chiarini y Luis Ángel Maté. Y sólo unos segundos después, Luisle, que defendía el maillot de líder.

Pero las esperanzas de acabar ganando la carrera para Murcia y para el equipo Gesa se le acabaron en el descenso. Luisle llegó de la mano de Peter Sagan a la meta a casi 45 minutos de Luis Ángel Maté, que fue el ganador. La etapa fue un mano a mano entre él y Chiarini, que es el nuevo líder de la carrera y seguro ganador si no le sucede ninguna desgracia en la etapa de hoy, que atraviesa el campamento de la Legión.

Chiarini y Maté colaboraron durante toda la etapa. «Hemos trabajado juntos», reconocía el nuevo líder de la carrera, que no disputó la victoria al marbellí en la meta del Circuito de Almería. «Hemos hablado y en ciclismo existe una ley no escrita que dice que yo me quedo el maillot de líder y él la etapa. Queda otra oportunidad de ganar una etapa», reconoce. Chiarini, que fue tercero en la Titan Desert Marruecos este año, no ha conseguido aún ninguna victoria parcial en Almería.

Chiarini tuvo mejor suerte que Luisle. Pinchó también a falta de 15 kilómetros, pero fue un pinchazo más ligero, una espina habitual en las ramblas se le quedó clavada en la rueda delantera, pero el sistema de autosellado con gel que llevan los neumáticos fue suficiente para evitar el problema. «Yo sólo llevo dos Titans, la de Marruecos y ésta», admite. «Pero el equipo es muy experto, tiene muchas participaciones en estas carreras y el material es top», explica. La experiencia compartida le ha salvado la carrera.

Parte de esa experiencia se debe a Tessa Kortekaas, la líder de la clasificación femenina y gran dominadora de la especialidad. Volvió a ser la primera mujer en la meta y disfrutó durante gran parte de la carrera, especialmente en la subida a Velefique, de la compañía de Peter Sagan.

Tessa fue, además, la más rápida en esa subida, un tramo patrocinado por Skoda que concede un minuto de bonificación en la general. Maté lo consiguió en la categoría masculina y eso le acerca un poco más a Chiarini, pero son siete minutos y cuarenta y seis segundos los que tiene que recuperar. Demasiado para una sola etapa si no hay averías mecánicas. A Luisle le queda pelear por esa victoria parcial.