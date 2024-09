La "Trama de París" enreda la crisis de la hípica

La crisis en la hípica española desde antes de los Juegos sigue acumulando capítulos. Lo que comenzó en el CSIO de La Baule ha derivado en una guerra civil en la que se han roto amistades entre jinetes, han sido cesados los responsables técnicos de Salto de Obstáculos que tenían una relación más que estrecha con Javier Revuelta, presidente de la Real Federación Hípica Española, la crisis en plenos Juegos y todo con unas elecciones a la RFHE el 31 de octubre.

Después de las dos últimas renuncias de Manuel Fernández Saro y Eduardo Álvarez Aznar, la RFHE lanzó un comunicado en sus redes -con los comentarios bloqueados al tratarse de un tema es polémico- en el que afirma que la institución hace seguimiento a todos los jinetes por igual y argumenta los criterios que ha tenido en cuenta para conformar los equipos de Calgary y Varsovia. Desde la RFHE se asegura que no se veta a ningún jinete y que no se hace responsables de las conversaciones privadas entre particulares. Tras este comunicado, Sergio Álvarez Moya, el primer jinete que renunció al equipo, contestó en sus redes sociales. Publicó correos que se intercambió en París con Venancio García, Secretario General de la RFHE, donde el jinete pedía que a la Federación que desmintiera las declaraciones de Teresa Blázquez (otra de las amazonas implicadas en la "Trama de París"), contestándole Venancio que eso no era competencia de la RFHE.

Después de lo de Sergio, Carolo López, el destituido como Jefe de Equipo de Salto de Obstáculos "por los resultados de París y pérdida de confianza", según publicó la RFHE, lanzó un tercer vídeo en Youtube dando explicaciones sobre su despido. En él no hablaba de París, si no que elogia la postura de los jinetes que han abandonado el equipo, ataca el proceder de Javier Revuelta y también carga contra Reyes Martín, su sucesora.

Javier Revuelta, mientras tanto, sigue sin ofrecer explicaciones. ¿Qué planes tiene para la Federación? ¿Por qué no se frenó el conflicto antes de los Juegos? ¿Por qué no ha tomado las mismas medidas con los responsables de Doma Clásica cuyos resultados en París fueron peores que los del Salto?

Y la otra candidatura a las elecciones, la capitaneada por Ignacio Ridruejo, Cayetano Martínez de Irujo e Iñigo Fernández de Mesa, ha emitido un comunicado sobre el voto por correo para las próximas elecciones: "A la vista del calendario electoral, he remitido dos escritos a la Junta Electoral de la RFHE advirtiendo del siguiente error procedimental respecto al voto por correo. El 13 de septiembre se regulan dos hitos importantes del proceso electoral: la proclamación provisional de candidaturas a la Asamblea General y el inicio del plazo del envío del voto por correo. ¿Cómo se puede enviar un voto en un proceso electoral con unos candidatos que son provisionales? A la vista de lo anterior hemos pedido resolución expresa de la Junta Electoral sobre esta anomalía y recomendamos que no se emita el voto por correo al menos hasta el día 18 de septiembre que es el fin del plazo para recurrir a los candidatos provisionales para evitar que esos votos (los emitidos entre el 13 y el 17 de septiembre) queden invalidados por alguna impugnación electoral".

Ahora habrá respuesta por parte de la RFHE y Carolo López ofrecerá un nuevo vídeo en Youtube el lunes 16. Continuará