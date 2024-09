Las renuncias en el equipo español de Salto de Obstáculos se multiplican

La guerra civil en la hípica española no cesa. La polémica que sacude al equipo nacional de Salto de Obstáculos desde antes de los Juegos de París sigue abierta con la renuncia de dos nuevos jinetes. El número uno de la disciplina, Eduardo Álvarez Aznar, y Manuel Fernández Saro han seguido el ejemplo de Sergio Álvarez Moya e Ismael García Roque y han renunciado a competir con el equipo español hasta que "todos los conflictos de la Real Federación Hípica Española, sus conflictos de intereses y clientelismo por las elecciones a la presidencia se solucionen", según ha publicado Álvarez Aznar en redes sociales.

Hace un mes, Sergio Álvarez Moya envió un correo a la RFHE anunciando las primeras renuncias. "Mediante el presente correo, informamos que, tras las conversaciones sostenidas con los propietarios de los caballos de los jinetes Sergio Álvarez Moya e Ismael García Roque, se ha decidido no participar en ninguna competición por equipos hasta que se resuelvan todos los conflictos federativos. Agradecemos su comprensión. Atentamente, Sergio Álvarez Moya", apuntaba. Pocos días después, tras el concurso de Bruselas, su caballo olímpico, "Puma HS" era adquirido por una amazona canadiense.

Sergio Álvarez Moya, Ismael García Roque, el segundo jinete de su cuadra, y Eduardo Álvarez Aznar fueron los tres jinetes españoles que saltaron en los Juegos Olímpicos de París. Armando Trapote quedó de reserva en un equipo que configuraron Alberto Honrubia, entrenador nacional, y Carolo López, jefe de equipo. Al regreso de París ambos fueron destituidos por "los resultados obtenidos en los Juegos y por pérdida de confianza", según el comunicado federativo. Carolo López ofreció su versión de las divergencias con el presidente de la RFHE, Javier Revuelta, en un par de vídeos en Youtube y Honrubia no se pronunció. Los criterios de la selección para París siguen siendo un misterio a estas alturas.

Sergio Álvarez Moya fue el primer jinete en pronunciarse denunciando el "carácter clientelar de la RFHE" y cuestionando al presidente. Eduardo Álvarez Aznar y Manuel Fernández Saro se han sumado con sendos comunicados en sus cuentas de Instagram. Manuel Fernández Saro, que no estaba en el listado de siete elegibles para los Juegos, ha decidido renunciar. Eduardo Álvarez Aznar apunta en la misma dirección haciendo mención expresa al inminente CSIO 5* de Barcelona, que es la próxima gran cita internacional que se va a llevar a cabo en España. "He tomado la decisión de no formar parte del equipo español en el CSIO 5* de Barcelona y en otras posibles citas con el equipo nacional hasta que todos los conflictos de la RFHE, sus conflictos de intereses y clientelismo por las elecciones a la presidencia se solucionen. Volveré a estar disponible como siempre en mi carrera cuando haya otro cuerpo técnico y exista una forma de selección basada exclusivamente en criterios deportivos", señala el jinete madrileño.

Con las elecciones a la presidencia de la RFHE el 31 de octubre, a las que concurren Javier Revuelta e Ignacio Ridruejo, Reyes Martín, en su recién estrenado cargo de jefa de equipo tras la destitución de Honrubia y López, está inmersa en la labor de organizar equipos competitivos para las próximas citas importantes: Rabat, Barcelona, Vejer...