El culebrón en la hípica española no cesa

El culebrón de la hípica española no ha concluido con el final de los Juegos Olímpicos. Desde el momento en que se conoció el equipo de Salto de Obstáculos en París comenzó una guerra civil que no ha terminado.

Carolo López-Quesada y Alberto Honrubia, responsables del equipo de Salto ya cesados por Javier Revuelta, presidente de la Real Federación Hípica Española (RFHE) y que ha asegurado que concederá en breve una entrevista a LA RAZÓN, apostaron por Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya, Ismael García Roque y Armando Trapote. En Doma y en Concurso Completo se publicó una lista, pero en Salto no fue igual. El último de los elegidos, Armando Trapote, se negó inicialmente a acudir a París porque consideraba que la lista no era justa. Mariano Martínez Bastida, el número 69 del mundo, se había quedado fuera. Armando finalmente acudió a los Juegos, pero allí fue ignorado por el resto del equipo y por los directivos que tenían que velar por la buena convivencia del grupo.

El presidente de la RFHE fue el artífice de que Armando y su caballo acudieran a París tras habérselo solicitado al jinete de Montenmedio y haberle prometido de que saltaría la prueba individual. Una petición que también realizó Cayetano Martínez de Irujo. El equipo fue undécimo y ningún jinete alcanzó la final individual. El debutante Ismael García Roque fue el mejor en la previa con "Tirano de Pravia".

Javier Revuelta, tras lo de París, destituyó a Honrubia y López, que tenían contrato hasta en octubre. De esa decisión y de los resultados en Doma Clásica se puede extraer que los responsables de esta disciplina seguirán el mismo camino.

La respuesta de Honrubia y López no se ha hecho esperar. "Desde hace unos dos meses la felonía a la que usted ha sometido a la hípica española ha sido de dimensiones aterradoras, primando única y exclusivamente sus intereses espurios para optar de nuevo a la presidencia de la Real Federación Hípica Española y dejando en segundo plano los intereses del equipo nacional y de los jinetes españoles. Su repuesta a la pregunta que usted mismo se puso de ¿Deporte o elecciones? ha sido la de dar prioridad a sus aspiraciones personales de cara a las próximas elecciones antes que ponerse del lado del Deporte, como era su obligación. Su particular manera de entender la gestión de la Federación ha sido denigrante para la hípica española, habiéndose rodeado de palmeros y amparadores que usted cree que le permitirán seguir cuatro años más como presidente. Usted no ha velado por los intereses ni de España ni de la Federación y la inmoralidad ha sido premiada bajo su mandato. La manipulación ha sido la moneda común y ha tratado de que los desleales hayan sido planteados como mártires y no como villanos, que es lo que son. Los mercaderes de voluntades han sido cubiertos por usted con el supuesto manto de la dignidad. Usted ha capitaneado, por sus propios intereses personales, todo este proceso de descomposición de la Federación. El trato que usted y su equipo nos han dedicado a nosotros y a Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya e Ismael García Roque, ha sido humillante, indigno y despreciable, con una falta de profesionalidad extrema y una subestimación absoluta de las grandes carreras deportivas de los tres jinetes mencionados. Ya que usted no se avergüenza de ello, permítanos que nosotros lo hagamos nosotros por usted. No sabemos si usted será capaz de perdonarse a sí mismo, pero no se olvide de añadir al perdón las palabras tristeza y dolor, ya que las heridas que ha dejado van a ser difíciles de restañar. Por todo ello, esperamos, deseamos y le pedimos, por el bien del Deporte Hípico español, que tenga usted a bien no presentarse a las próximas elecciones federativas, para que la red clientelar que ha ido tejiendo, y la ignominia como modus operandi, desaparezcan de nuestra querida Real Federación Hípica Española", apuntan en un comunicado.

La disciplina de Salto de Obstáculos ha recaído ahora en Reyes Martín, directora de la disciplina, y que ha sumado cuatro medallas como responsable de menores en el Campeonato de Europa.

Pero el barullo no acaba aquí. Sergio Álvarez Moya e Ismael García Roque han transmitido a la RFHE que se alejan del equipo español hasta que se solucione todo el conflicto. "Mediante el presente correo, informamos que, tras las conversaciones sostenidas con los propietarios de los caballos de los jinetes Sergio Álvarez Moya e Ismael García Roque, se ha decidido no participar en ninguna competición por equipos hasta que se resuelvan todos los conflictos federativos", ha comunicado.

Esta medida confirma que las relaciones personales y profesionales entre los mejores jinetes del país atraviesan su peor momento y eso que hay todavía citas importantes esta temporada como el CSIO 5* deCalgary en septiembre. Y para la cita canadiense el equipo estará formado, según puede adelantar LA RAZÓN, por Armando Trapote, Eduardo Álvarez Aznar, Mariano Martínez Bastida y Alberto Márquez Galobardes. Y por si fuera poco, las elecciones a la RFHE el 31 de octubre.