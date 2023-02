"Nazis, alcohólicos, politoxicómanos...": la tremenda bronca por Vinicius en el programa de Siro López

El Real Madrid empieza mañana el Mundial de Clubes tras todo lo sucedido durante la última jornada de LaLiga contra el Mallorca. Con muchas bajas y con la única opción de ganar o ganar el torneo, elequipo de Ancelotti jugará la semifinal contra el Al Ahly y si gana,lo más probable que la final sea frente al Flamengo brasileño. El Real Madrid espera que en los dos partidos la violencia contra Vinicius sea mucho menor de la que está sufriendo en LaLiga, dondecon 79 faltas es el futbolista de las grandes ligas europeas que másfaltas ha recibido. Y ningún futbolista en Europa se ha llevado diezfaltas por encuentro.

Poreso hay tanta polémica, tanto ruido, palabras y tertulias respectoal futbolista brasileño del Real Madrid. Son debates acalorados, condos bandos que parecen irreconciliables. Se dan en la televisión, enla radio y también en las redes sociales como Twitcht. El último hasido en el programa de Siro López, donde el youtuber Iñaki Alonso yel periodista de la Cope, Dani Senabre, han comenzado una discusión que ha empezado por Vinicius y ha acabado en un tono exagerado ybastante personal.

La bronca entre Dani Senabre, de la Cope, e Iñaki Angulo

Dani Senabre ha interrumpido a Angulo y éste le ha dicho que le dejehablar que Senabre ya había dicho lo mismo en muchos sitios. Senabrele ha respondido, Angulo ha hablado de su programa y mientras le preguntaba a Senabre sobre un programa de TV3 en el que ya no está, éste le ha dicho: “Gilipollas” y antes, entre dientes, “payaso”. Después se ha levantado y se ha marchado. Pero no ha acabado ahí el asunto, después Senabre ha escrito en Twitter: "Voy a @elvardesiro porqu eme lo pidió mi amigo @sirolopez y no tengo un no para él. Ni me va bien el horario ni necesito el dinero ni desde luego aguantar a nazis alcohólicos politoxicómanos como el psicópata de@inakiangulo", ha escrito. Y continúa: "Un auténtico payaso del que ya me avisó toda la profesión (periodistas y youtubers) y que, oh qué casualidad, hoy estrena canal de twitch y necesitaba aprovecharse del revuelo de los demás para que le hagan casito". Y sigue. "Me informan desde el programa que comportamientos tóxicos como el suyo son intolerables y que no va a seguir. Ya está llorando por las esquinas. Todo son risas y padreadas hasta que te das cuenta de la realidad"

Lo de Vinicus va para largo, porque no se le pone freno. Ni en los medios ni en el campo, que es donde más importa. Carlo Ancelotti ha sido muy claro en la previa de la semifinal del Mundial de clubes: “¿El problema es Vinicius, sus compañeros, de qué tiene que defenderse,sus compañeros tienen que defenderse de qué? El problema es delfútbol español lo que pasa alrededor de Vinicius. Él no esculpable, es la víctima de algo que yo no entiendo”, ha contestado el entrenador del Real Madrid a una pregunta acerca del brasileño.

Fede Valverde ha hablado de Vinicius: "Como compañero, desde que llegué al Real Madrid me parece una persona increíble que tiene muchísimos valores y creo que dentro del campo no es diferente. Trata de disfrutar el fútbol a su forma, como muchos brasileños, muy alegres y divirtiéndose. Cuando se hacen muchas faltas a un determinado jugador es parte del fútbol, pero lo tenemos que defender”, decía el uruguayo desde Marruecos. “Cuando tienes tanta bronca a un jugador que tiene 21 o 22 años no se está pensando en que no deja de ser una persona que puede tener problemas en casa. Puede ser hijo de cualquier aficionado. Hay que respetarlo un poco más. Cuando hay muchos problemas en contra de un jugador debería mirárselo cada uno. Es un joven que está disfrutando del fútbol a su forma”.