El tremendo enfado de Ucrania contra el árbitro español Gil Manzano por una acción polémica

El empate a cero entre Ucrania e Italia está generando un impacto mundial por el posible penalti no señalado por Gil Manzano ni revisado en el VAR de Cristante a Mudryk en el minuto 93, Esto provoca que los ucranianos estén en la repesca y que la 'azzurra' se clasifique para la Eurocopa. Todo empezó con un pase de Zubkov que encontró a Mudryk en el área y Cristante llega tarde y le toca. Mudryk cayó al suelo y el árbitro español no señaló la pena máxima.

En Ucrania recuerdan las palabras de Aleksandar Ceferin, presidente de la UEFA sobre Italia hace un mes: "Deben clasificarse para la Eurocopa, de lo contrario sería un desastre. Italia es demasiado importante. Creo que Italia ganará a Ucrania", dijo.

Este argumento propicia que desde Ucrania critiquen a la UEFA y a Gil Manzano por lo sucedido. "¿Mafia de la UEFA?", fue uno de los titulares del diario 'XSport'. "El arbitro tomó una serie de decisiones controvertidas y evitó la tragedia para Italia. La "guinda del pastel" fue un penalti no pitado a Mudryk . El árbitro ni siquiera fue a comprobarlo al VAR.", dice la prensa.

En el VAR estaban también los españoles Martínez Munuera y Del Cerro Grande. "El VAR es el que decide y no nosotros. El árbitro de campo no fue llamado para verificar lo sucedido. Para mí fue penalti, pero hay un VAR que no consideró oportuno llamar al árbitro", dijo sobre la jugada el seleccionador ucraniano, Sergei Rebrov.