De los 30 refugiados en casa de Keylor Navas a la frontera de Rubén García: los admirables gestos del fútbol con Ucrania

La dramática situación que viven los civiles en Ucranianos deja cada día cientos de historias de aquellos que tuvieron que dejar todo lo que tenían y más y partieron sin nada en el primer transporte que encontraron para dejar su tierra. Una situación que conmueve al mundo y, por supuesto, también al deporte. Mientras algunos deportistas como el ex tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky (fue 31° del mundo en 2010), Yuriy Vernydub, entrenador del Sheriff Tiraspol o el ex campeón del mundo de boxeo Vasyl Lomachenko se alistaron en el ejército, otros tratan de volcarse con los que lo han perdido todo.

Uno de los casos más admirables es el del portero del PSG, Keylor Navas. El ex guardameta del Real Madrid ha instalado 30 camas ¡en su propia casa! para acoger ciudadanos ucranianos, según adelantó el diario Sport. Navas se enteró de que la asociación de gitanos del barrio de Gracia de Barcelona se desplazó a Cracovia para llevar alimentos y traer refugiados ucranianos y quiso aportar su granito de arena desde su posición privilegiada.

Los refugiados han sido acomodados en la zona del cine con la que cuenta la enorme mansión del futbolista en París. Allí, la esposa del costarricense, Andrea Salas, se ha encargado de prepararles comida ella misma. Además, han llevado a cabo cultos evangelistas.

El amable gesto del portero del PSG sin embargo no ha sorprendido a quienes le conocen. Su esposa Andrea ya pidió públicamente a la gente que ayudara a los ucranianos para que “puedan sentir amor en medio de tanto dolor”. Andrea dijo en Instagram: “Podemos ayudar a estos niños, algunos con su madre, otros no, jóvenes solos, con solo su ropa, que era lo único que podían llevar, podemos aportar lo que sea, alimentos no perecederos, ropa, personal”. artículos de higiene, etc “¡Les comparto la información! Para que puedan sentir amor en medio de tanto dolor”. También publicó una imagen de la Torre Eiffel iluminada con los colores azul y amarillo de Ucrania como muestra de apoyo.

La casa de los Lewandosky

Sin embargo, este gesto no es el único que enorgullece al fútbol. La familia Lewandosky también se ha puesto manos a la obra y ha sabido sacar lo mejor en medio del dolor. El delantero del Bayern y su esposa también ha preparado un piso para acoger a refugiados.

“Nadie nos enseñó o nos preparó sobre cómo hacer frente cuando otras personas inocentes mueren al otro lado de nuestra frontera. Sin embargo, para ser un apoyo para los demás, tenemos que ser fuertes nosotros mismos “, enfatiza Anna Lewandowska. La karateka polaca y esposa del famoso futbolista Robert Lewandowski, compartió hace unos días con los internautas la triste noticia sobre el fallecimiento de su querida abuela Jola pero, inmediatamente, supo lo que tenía que hacer. Anna decidió preparar el apartamento de su abuela para las necesidades de los refugiados de Ucrania. “Estamos preparando un apartamento para una familia de Ucrania. El apartamento de la abuela… Definitivamente ella querría que fueran” afirmó.

El mensaje de la familia Lewandosky FOTO: Instagram larazon

La frontera de Rubén García

Otros como el jugador de Osasuna Rubén García han decidido pasar directamente a la acción. El futbolista ha aprovechado el parón de selecciones para aportar su granito de arena en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El futbolista conducirá una de las furgonetas que forma parte de una expedición que el pasado jueves puso rumbo a Polonia. Llevarán material sanitario y comida y el objetivo es traerse al mayor número de personas posibles.

“Mi vecino llamó a la puerta y me explicó un poco la situación que había vivido. Él partió junto con un amigo hacia Polonia. Trajeron alrededor de 12 personas refugiadas. Cargaron bastante material”, señala el jugador de Osasuna. “Sobre todo, me hizo recapacitar y me inspiró. Dije: “¿Qué puedo hacer yo de forma particular y como deportista de élite? ¿Qué puedo hacer para ayudar?”. Y se puso manos a la obra.

Rubén García hizo uso de sus redes sociales para animar a la gente con las donaciones en donde pedía principalmente medicamentos, comida de bebé como leche en polvo y pañales. “Desde el inicio nosotros también enviamos bastante ropa de abrigo por esa necesidad que había allí. Ahora ya están más cubiertos. La información es que necesitan medicamentos o incluso viajar con una enfermera para ayudar a nivel presencial allí y en la vuelta”.

Y aún hay más... El ex delantero del Albacete Balompié que actualmente milita en el Fuenlabrada, Roman Zozulya, no ha dudado en movilizarse para mandar ayuda a su país natal, Ucrania. El futbolista, que ha vuelto a saltar a primera plana como símbolo de la resistencia Ucraniana, enviaba hace un par de semanas dos ambulancias a su país natal. “Finalmente superamos todas las dificultades burocráticas y hemos enviado dos ambulancias con regalos a la región de Kiev y Járkov”, escribía el futbolista en su cuenta de Facebook, mensaje que acompañaba con varias fotografías de las ambulancia que ya viajan camino de Ucrania. Además adelantaba que ya se encuentran trabajando sin descanso en las siguientes entregas. Los vehículos pertenecían hasta ahora a los servicios de emergencias de la consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia.

Zozulya, junto a las ambulancias enviadas a Ucrania FOTO: Facebook Roman Zozulya La Razon

Clubes como el Real Madrid o el Atlético también se han volcado con la ayuda a los refugiados ucranianos. Todos ellos representan sin duda la grandeza del fútbol.