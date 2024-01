Tres caminos y un destino: la NBA

Quedan algo menos de seis meses para que el comisionado de la NBA, Adam Silver, haga públicas las elecciones de draft de las franquicias estadounidenses y todo apunta a que varios de los nombrados hablarán castellano. Los portales especializados en el draft proyectan a cuatro españoles elegidos por los equipos de la NBA: Izan Almansa (NBA Ignite), Baba Miller (Florida State), Aday Mara (UCLA) y Juan Núñez (Ratiopharm Ulm). Los tres primeros llegarán desde dentro de Estados Unidos y por caminos muy distintos.

Aday Mara prefirió la Universidad de UCLA antes que el Casademont Zaragoza en la Liga Endesa. Hubo otros que lo hicieron con éxito previamente, como Domantas Sabonis marchándose a Gonzaga o Franz Wagner a Michigan. Aday Mara también renunció a un contrato profesional en Europa para preparar su aterrizaje en la NBA formándose en el baloncesto universitario. Está en UCLA, el icono del éxito del deporte universitario,y un lugar perfecto donde curtirse y formarse, pero en el que no ha comenzado con buen pie. Pese a sus 221 centímetros de altura y su demostrada capacidad para hacer de todo en pista, todavía no lo ha podido mostrar con regularidad. No es aún tan dominante como se espera y en defensa le reclaman cuestiones básicas antes de dar el salto a la NBA.

Su técnico, Mick Cronin, pide paciencia a los medios, que ya le tachan de "decepcionante" tras un puñado de partidos. Sus promedios (4,8 puntos en 14:40 minutos de juego, 3,2 rebotes, 1,1 asistencias y 1 tapón) son insuficientes para las expectativas que había puestas en él, pero desde UCLA tienen claro que es parte de un proceso. "Llevará un tiempo y debemos darnos cuenta de que la paciencia será parte de este proceso", comentó Darren Savino, técnico asistente. Pese al discreto arranque, Mara está proyectado en segunda ronda del draft, entre los puestos 30 y 35.

Baba Miller ya dio ese salto a la Liga universitaria en 2022. Apostó por Florida State dejando su vínculo con el Real Madrid para buscar opciones en la NBA. El mallorquín disputa su segunda temporada en el baloncesto universitario con los "Seminoles", después de decidir demorar un año más su inscripción en el draft para llegar con mejores opciones. Está jugando de inicio, cumpliendo un discreto papel en su juego, aunque ya pudo demostrar de lo que es capaz. Miller promedia 8 puntos, 4,9 rebotes, 1,4 asistencias y 1,1 tapones en los 10 partidos. Se espera más de él, pero con estos registros sigue proyectado en los últimos puestos de la primera ronda del Draft 2024.

Izan Almansa abandonó su Murcia natal con 14 años. Primero fue al Real Madrid, después a Atlanta a la prestigiosa academia "Overtime Elite", y ahora a Henderson, una ciudad al sur de Las Vegas, donde ya lleva una vida plenamente profesional con los Ignite de la G-League. Tuvo siempre claro que el camino para aterrizar en la NBA seguía al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Hacerse un hueco en la NBA desde la liga de desarrollo ya es más común, y sus Ignite son un grupo de puro talento joven, que ha colocado cuatro jugadores en el pasado draft de 2023 y diez en total en sus tres años de proyecto. Además, el NBA Ignite se está consolidando como trampolín internacional, llevando a la mejor liga del mundo a jugadores de seis nacionalidades distintas. Quizás con Almansa, España sea esa séptima nación. Es una experiencia mucho más profesional, sin campus ni exámenes, que te obliga a madurar mucho más rápido, y a su vez, a competir con tus propios compañeros, ya que todos luchan por lo mismo aunque lleven la misma camiseta. Es la parte que peor lleva Almansa, la falta de balones para poder sumar en anotación, cada lanzamiento hay que pelearlo como si fuera el último. El español, titular indiscutible, ha llegado a aparecer proyectado entre las 10 primeras elecciones con un promedio de 7,9 puntos, 6,9 rebotes, 2,2 asistencias y 1,4 tapones.