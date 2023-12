Poirier y Tavares sofocan la rebelión del ASVEL Villeurbanne (76-77)

Uno de los responsables de la extraordinaria temporada del Real Madrid es Vincent Poirier. El pívot cumplía en su país 200 partidos con el Real Madrid y fue el principal responsable de la décimo sexta victoria de los blancos, la que cerraba la mejor primera vuelta de la historia en la Euroliga (16/1). El ASVEL Villeurbanne se atrevió a tutear al líder, en realidad a una versión muy disminuida del líder, hasta el final. Un parcial de 0-16 en el último cuarto, liderado por la pareja Chacho-Poirier, cambió el rumbo de un partido que los galos pelearon con empeño hasta el final.

Llegaba el Madrid al radiante LDLC Arena del ASVEL Villeurbanne, la cancha del colista de la Euroliga. Y lo hacía con un plantel en el que se echaba a bastante gente importante de menos. No estaban en Francia Rudy, Deck, Hezonja ni Yabusele. Ausencias considerables pese al arsenal del que dispone Chus Mateo. Con Ndiaye como único ala-pívot el desafío era completar la mejor primera vuelta de la Euroliga con 16 victorias y una derrota, la sufrida ante el Fenerbahçe en Estambul en la prórroga. Los franceses no sabían lo que era ganar en casa. Sus dos victorias llegaron en Kaunas y Berlín y durante bastantes minutos soñaron con la primera como locales.

El ASVEL puede presumir de varias cosas. Ningún otro equipo de la competición tiene un plantel cuyos miembros han disputado 1.424 partidos en la NBA, eso sí la mayoría con un papel marginal. Tiene un entrenador, Gianmarco Pozzecco, que además es seleccionador italiano y uno de los personajes del torneo por la pasión e intensidad que le pone desde el banquillo. Y físicamente están al nivel de los mejores. Otra cosa es el termómetro del talento en el que no están sobrados. Los franceses apostaron por desgastar el juego interior del Madrid. Trataron de hacer cosquillas a Tavares y Poirier. Y lo consiguieron. Y dos de sus elementos con más talento, Paris Lee y Luwawu-Cabarrot, dejaron detalles de calidad. Por eso tras los dos primeros cuartos el marcador señalaba un sorprendente 39-33. El Madrid sólo mandó cuando Poirier se hizo notar. Un anuncio de lo que estaba por llegar. Las bajas repercutieron en el acierto ante el aro rival. El equipo no alcanzó los 20 puntos en ninguno de los dos primeros parciales y los porcentajes de tiro resultaban inusualmente bajos. Los blancos estaban por debajo del 50 por ciento en tiros de dos, por debajo del 30 en triples y firmaban un 2/5 en tiros libres. Por eso los seis puntos de desventaja después de veinte minutos muy turbios no sonaban mal para Chus Mateo.

La banda sonora del partido empezó a sonar todavía peor en el tercer cuarto. Lauvergne siguió haciendo daño por dentro y el técnico blanco apostó por tener en pista a sus dos torres, Tavares y Poirier. La imponente presencia interior sirvió para cargar de faltas a Fall. Era una forma de allanar el camino. La otra fue la mejora en ataque gracias a la agresividad de Causeur y Musa. Con esa receta en los dos lados de la pista, el Madrid mejoró, pero no lo suficiente. Volvió a quedarse sin sumar 20 puntos en un cuarto. Y lo peor era que los franceses llegaban al tramo decisivo creyéndoselo (57-51).

El remedio fue una de esas conexiones que están cerca de alcanzar la categoría de clásicos. Sergio Rodríguez (3 puntos y 6 asistencias en 14:30) empezó a alimentar a Poirier (17 puntos y 7 rebotes) y el pívot francés sumó, sumó y sumó. Fue el artífice que impulsó un parcial de 0-16. A sus puntos se sumaron un par de triples, de Sergio Rodríguez y de Abalde, para que el Villeurbanne se golpeara de bruces con la realidad. Faltaban el par de detalles de Tavares (16 puntos y 12 rebotes) para que el Villeurbanne se fuera a la lona. Aunque volvió a incorporarse. Un parcial de 7-0 dejó todo por decidir en el último minuto (72-74). Los franceses dispusieron incluso de tres segundos para ganar el partido, pero el cupo de heroicidades ya lo habían gastado.

76. ASVEL Villeurbanne (19+20+18+19): Lee (17), Kahudi (5), Luwawu-Cabarrot (20), Lauvergne (16) y Fall (4) -quinteto titular- Egbunu (4), Scott (10), Jackson (0) y Lighty (0).

77. Real Madrid (18+15+18+26): Campazzo (6), Causeur (9), Musa (10), Ndiaye (0) y Tavares (16) -quinteto titular- Poirier (17), Abalde (7), Rodríguez (3), González (0), Llull (9) y Diagnè (0).

Árbitros: Pastusiak (Pol), Laurinavicius (Lit) y Celik (Tur). Eliminados Fall y Luwawu-Cabarrot.

Incidencias: 12.000 espectadores en el LDLC Arena. Partido correspondiente a la décimo séptima jornada de la Euroliga.

17ª jornada: Anadolu Efes, 84-Fenerbahçe, 89; Partizán, 75-Virtus Bolonia, 77; Zalgiris Kaunas, 70-Maccabi Tel Aviv, 78; ASVEL Villeurbanne, 76-Real Madrid, 77; Panathinaikos, 82-Estrella Roja, 65; Milán, 76-Baskonia, 67; Bayern Múnich, 85-Valencia, 84; ALBA Berlín-Olympiacos (20:00) y Mónaco-Barcelona (21:00). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (16/1); 2. Virtus Bolonia (12/5); 3. Barcelona (11/5); 4. Maccabi Tel Aviv (10/7); 5. Panathinaikos (10/7); 6. Mónaco (9/7); 7. Fenerbahçe (9/7); 8. Valencia Basket (9/8); 9. Baskonia (9/8); 10. Fenerbahçe (9/8); 11. Olympiacos (8/8); 12. Bayern Múnich (7/9); 13. Anadolu Efes (7/9); 14. Milán (7/10); 15. Estrella Roja (6/11); 16. Zalgiris Kaunas (5/12); 17. ALBA Berlín (3/13); 18. ASVEL Villeurbanne (2/15).