El Unicaja devora al Barça en el segundo cuarto (91-71)

En la cancha en la que en menos de dos meses se estará disputando la Copa del Rey, el Martín Carpena de Málaga, el Barcelona sufrió su sexta derrota en los últimos nueve partidos. El Unicaja es un equipo con un alma infinita; al Barça cuesta encontrársela por mucho que uno busque y busque. El Unicaja sigue a la caza del mejor Real Madrid después de imponerse a un rival al que dejó en 11 puntos en el segundo cuarto, otros 11 en el último y al que martirizó desde la línea de tres (12/23). La derrota en Málaga deja a los azulgrana en una situación complicada para la Copa. Si es cabeza de serie, tercero o cuarto, podría verse con el Madrid en semifinales. Incluso podría perder la condición de cabeza de serie en función de los resultados de esta jornada y de la décimo octava.

De poco sirvió el mejor Joel Parra de la temporada. Sus once puntos en el primer cuarto fueron un espejismo en el Carpena. Cuando Unicaja entró en ebullición en el segundo periodo atropelló al Barça. Will Thomas, a sus 37 años, dominó el partido a su antojo y como los tiradores locales afinaron la puntería el segundo periodo se saldo con un rotundo 29-11. El Barça se ofuscó en uno de sus tramos de partido en el que nada le sale y no encuentra un referente que sea capaz de desatascar al equipo. Los intentos desesperados de acercamiento después del descanso fueron inútiles. Unicaja resistió y en cuando olió la sangre se fue directamente a la yugular de los azulgrana y las diferencias rondaron los veinte puntos. La sexta derrota del Barça en los últimos nueve partidos (Casademont Zaragoza, BAXI Manresa y Unicaja en Liga Endesa; Virtus, Milán y Berlín en Euroliga) en ACB llegó en Málaga.

91. Unicaja (19+29+21+22): Perry (6), Taylor (12), Djedovic (0), Osetkowski (15) y Kravish (6) -quinteto titular- Díaz (4), Carter (8), Sima (7), Ejim (5), Kalinoski (12), Lima (0) y Thomas (16).

71. Barcelona (26+11+23+11): Satoransky (5), Laprovittola (10), Parra (11), Parker (8) y Vesely (11) -quinteto titular- Da Silva (0), Brizuela (5), Kalinic (8), Hernangómez (9), Nnaji (0) y Jokubaitis (4).

Árbitros: Pizarro, Serrano y Sánchez Mohedas. Sin eliminados. Técnica al banquillo del Barça.

Incidencias: 10.681 espectadores en el Martín Carpena. Partido correspondiente a la décimo sexta jornada de la Liga Endesa.

16ª jornada: Unicaja, 91-Barcelona, 71; Covirán Granada-Lenovo Tenerife (28, 20:30); Casademont Zaragoza-MoraBanc Andorra (28, 20:30); BAXI Manresa-Joventut (29, 20:30); Monbus Obradoiro-UCAM Murcia (29, 20:30); Zunder Palencia-Surne Bilbao Basket (30, 18:00); Bàsquet Girona-Baskonia (30, 20:45); Dreamland Gran Canaria-Río Breogán (30, 20:45) y Real Madrid-Valencia Basket (31, 12:30). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (14/1); 2. Unicaja (13/3); 3. Barcelona (10/6); 4. Valencia Basket (10/5); 5. UCAM Murcia (9/6); 6. Dreamland Gran Canaria (9/6); 7. BAXI Manresa (8/7); 8. Baskonia (8/7); 9. Joventut (8/7); 10. Lenovo Tenerife (7/8); 11. Casademont Zaragoza (7/8); 12. Bàsquet Girona (7/8); 13. Monbus Obradoiro (6/9); 14. Surne Bilbao Basket (6/9); 15. Covirán Granada (5/10); 16. MoraBanc Andorra (4/11); 17. Río Breogán (4/11); 18. Zunder Palencia (1/14).