El Barça de Roger Grimau se enreda en su peor momento

El Barcelona acumula ya en el primer tercio de la temporada once derrotas. Una en la semifinal de la Supercopa ante el Real Madrid, cinco en la Liga Endesa y otras cinco en la Euroliga. En las últimas semanas la situación del equipo de Grimau se ha agravado. En los últimos ocho partidos ha sufrido cinco tropiezos. La reflexión del entrenador cuando empezó la mala racha se ha prolongado: «Es el peor momento desde que estoy aquí, a nivel de resultados y un poco de sensaciones. Pero bueno, esto es una rueda, va muy rápido y no da tiempo a nada. Evidentemente, nos gustaría estar mejor y no haber tenido días malos que nos han costado las derrotas. Nada, a seguir. No hay más».

El Barcelona cayó en Bolonia, se quedó en 70 puntos en Berlín ante el ALBA y agonizó para ganar en Kaunas. En la ACB ha sufrido dos derrotas especialmente dolorosas en las últimas tres jornadas. Cayó en Zaragoza encajando 101 puntos y el BAXI Manresa tomó el Palau para aumentar las dudas en la plantilla culé.

Una de las evidencias del mal momento que atraviesa el equipo es el desacierto desde la línea de tiros libres. No alcanza el 75 por ciento en la competición continental (13/19 hizo en la victoria en Lituania), pero es que en la Liga Endesa el registro es todavía peor porque supera con dificultad el 70 por ciento.

El bajón en relación a la temporada pasada está relacionado con la salida de varios de los tiradores más fiables. Sin Mirotic, Higgins, Sanli, Kuric y Tobey el acierto se ha desplomado. Además otros han empeorado sus porcentajes respecto al curso pasado. Es el caso de Laprovittola, Satoransky, Kalinic, Jokubaitis y Nnaji. Los problemas no sólo llegan desde el 4,60. El equipo es uno de los que menos anota de tres en la Euroliga (12/30 en Kaunas), aunque el principal contratiempo y es de lo que más se queja Grimau es que el equipo es incapaz de mostrarse consistente durante 40 minutos. En esa inconsistencia juegan un papel destacado los últimos fichajes. Brizuela y Parker pecan de irregulares; Parra no ha encontrado todavía su sitio y Willy Hernangómez aporta mucho en ataque, pero es un lastre atrás. Y ahora llegan la visita al Mónaco para cerrar 2023 y un Clásico en el Palau para abrir el año nuevo.