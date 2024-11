Carlo Ancelotti: "El fútbol es una fiesta. Si la gente no esta para fiesta, hay que parar"

El Real Madrid no jugó su partido del sábado en Valencia porque había otras urgencias, otras tristezas y prioridades. Pero mañana sí que disputará su encuentro de Champions contra el Milan. Ancelotti, sin embargo, en su conferencia de Prensa no ha querido olvidarse de lo que ha pasado y está pasando en Valencia: "Hace una semana de esta tragedia", ha asegurado el entrenador italiano. "Tenemos tristeza y estamos muy cerca de todos los pueblos que han sido afectados. Ojalá esto se pueda resolver pronto y en este sentido, espero que lo podáis comprender, hablar de fútbol es muy complicado", ha reconocido. "También jugar al fútbol. Nosotros somos parte de este país y esto afecta mucho. Por respeto para todos, intentaré hacer una rueda de prensa lo más sencilla posible, porque no tengo ninguna gana para hablar de fútbol. También, para mí, es un partido especial el de mañana. Intentaré hablar lo menos posible. Gracias", ha sido lo que ha dicho antes de las preguntas.

Del partido se ha hablado poco, porque es difícil hablar de fútbol, "porque no tienes la cabeza en tu trabajo. Ha sido algo terrible. Lo vamos a preparar, porque somos profesionales. Intentaremos jugarlo y ganarlo, obviamente. Es lo que toca", continuaba el italiano. El Real Madrid no jugó LaLiga: "Todo el mundo ha sido claro. Nadie quería jugar. Me parecía la decisión correcta. Pero nosotros no somos los que mandan. Los que están arriba toman esa decisión."

Ancelotti quería que el fútbol se hubiese parado: "El fútbol es una fiesta y puedes celebrar y hacer fiesta cuando estás bien. Cuando tu familia está bien y todos están bien. Cuando la gente no está bien no hay que hacer fiesta. El fútbol tiene que parar. Para mí sí. Porque es lo más importante de lo menos importante. Pero nosotros no podemos tomar decisiones. No somos los que mandan". Los futbolistas y entrenadores no deciden: "El poder que tenemos nosotros es igual a 0. Nosotros no podemos tomar ningún tipo de decisiones. Todos los entrenadores querían parar el partido. Algunos han jugado, otros no. El poder de decisiones del entrenador, en estos casos, es igual a cero. El espectáculo no debe continuar"

Y comprendía la frustración de los valencianos: "Es normal. Pero yo no estoy aquí para evaluar lo que ha hecho la política esta semana. No tengo recursos para hacer esto. Es difícil pensar en algo así en 2024. Estamos en 2024 con todas las informaciones que tenemos. Puedes coger la hora exacta de cuándo empieza a llover. Y este tipo de tragedia no puedes arreglarla"