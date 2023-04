La UEFA puede hundir a la Juventus y al Barça tras unas nuevas investigaciones

El Colegio de Garantía devolvió a la Juventus 15 puntos que, a priori, era por una sanción debido a las supuestas plusvalías ficticias. Tal y como informa La Gazzetta dello Sport, la UEFA tendrá que decidir sobre las consecuencias de la Juventus en las competiciones europeas durante al menos un año.

Diario AS informa que la Confederación ha empezado a investigar sobre el tema. De hecho, recibió los documentos de la Fiscalía de Turín y decidirá con su Comisión de Fair Play si la justicia italiana no lo hará antes de julio. Pero si la investigación confirma que las cifras comunicadas por la entidad eran falsas, será imposible evitar la sanción.

De manera paralela, el Barcelona está muy pendiente de lo que pueda pasar entre la UEFA y la Juventus. Las reuniones entre ambas entidades sí han existido a raíz del caso Negreira.

El presidente Ceferin habló en Ekipa sobre todo este escándalo: "No puedo comentar directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente encargado de ello. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. Sin embargo, puedo decir algo. Me he informado y la situación es sumamente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto. A nivel de la Liga española, por supuesto, el asunto está prescrito y no puede tener consecuencias competitivas, pero los procedimientos están en curso a nivel de la fiscalía civil española. Pero en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito. No puedo ni quiero contestar a las posibles sanciones que esto pueda tener".