Gervasio Deferr reaparece en televisión para defenderse de las graves acusaciones de abuso sexual: "Estaba resurgiendo, y esto me ha frenado otra vez"

'Código 10', el magacín nocturno de actualidad política y social del prime time de los martes en Cuatro, tuvo en directo anoche a uno de los deportistas nacionales más laureados de nuestra historia olímpica. Gervasio Deferr, bicampeón olímpico en salto de potro en Sídney 2000 y Atenas 2004, y subcampeón olímpico en suelo en Pekín 2008, se sinceró frente a los presentadores del espacio televisivo de Mediaset, Nacho Abad y David Aleman, sobre las graves acusaciones de abuso sexual y maltrato que provocó un silencio mediático de más de medio año por parte del barcelonés. Además, toda esta vorágine ocasionó que su biopic en formato de serie producida por Atresmedia y protagonizada por Óscar Casas no se estrenará en las fechas previstas por atresplayer, aunque llegó hace poco más de un mes a la plataforma de streaming y ha conseguido cautivar a la audiencia. Deferr, se mantuvo tranquilo pero espetó que se encuentra "dolido, ya que esta intentando defenderse de un anonimato", hecho que complica la situación.

La defensa de Gervasio Deferr en televisión

Gervasio Deferr negó rotundamente las acusaciones en su contra durante su intervención en televisión, donde se mostró firme y anunció que tomará acciones legales por difamación, afirmando: “Tengo que justificar que no soy un violador, cuando nunca he tenido una denuncia” y asegurando que “voy a pelear hasta el final”. Además, confesó que en el pasado, cuando ha causado daño, ha sido únicamente a sí mismo, en referencia a su complicada etapa tras abandonar el deporte. Esta nueva situación, según él, ha interrumpido su proceso de recuperación: “Estaba resurgiendo, y esto me ha frenado otra vez”. Su testimonio ha impulsado un debate político que derivó en una propuesta de ley en el Senado para endurecer las penas por calumnias, conocida ya como la Ley Deferr.

A finales de noviembre de 2024, el diario El País reveló que una mujer, identificada como L., acusó públicamente a Gervasio Deferr de agresión sexual durante su etapa como entrenadora en el Centro de Alto Rendimiento, cuando ella aún era menor de edad. Su testimonio, difundido a través de su abogado, fue acompañado por otras dos declaraciones similares. Estas acusaciones provocaron la suspensión del estreno de la serie 'El gran salto', basada en la vida del gimnasta, y desataron una fuerte repercusión mediática. Hasta el momento, no existe ninguna denuncia formal ante la justicia, y Deferr ha negado los hechos.