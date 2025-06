La última rajada de Robert Lewandowski: "Me sentí traicionado"

Robert Lewandowski, a sus 36 años, vuelve a estar en el centro de la actualidad futbolística, pero esta vez no por sus goles. El delantero del FC Barcelona ha decidido no unirse a la selección de Polonia en la próxima concentración, en medio de un clima tenso y plagado de rumores sobre conflictos internos. El propio jugador ha querido aclarar su postura en una extensa entrevista con el medio polaco WP SportoweFakty, en la que revela los motivos que lo llevaron a tomar esta controvertida decisión.

Lewandowski explica que todo comenzó con una llamada inesperada del seleccionador Michał Probierz, quien le informó por teléfono que había decidido retirarle el brazalete de capitán. “No estaba preparado para eso. Estaba acostando a mis hijos. La conversación fue breve, y poco después vi el comunicado oficial en la página de la federación. Me sorprendió mucho la forma en la que se manejó todo”, confesó.

El delantero, con más de una década portando el brazalete y 17 años defendiendo a Polonia, expresó su decepción por la falta de tacto en la comunicación. “No es por el brazalete en sí. Lo que me dolió fue la forma en la que se hizo todo. Me sentí traicionado”, declaró. Según Lewandowski, la decisión del seleccionador respondió más a presiones mediáticas que a criterios deportivos. “Tengo la impresión de que cedió a la presión. Además, rompió nuestros acuerdos”, afirmó.

A pesar de la tensión, Lewandowski dejó claro que su amor por la selección sigue intacto. “Nunca me he ofendido con la selección. Siempre he dado todo y sigo creyendo en el equipo. Incluso en Zieliński, a quien deseo lo mejor como nuevo capitán.”

Sobre la polémica ausencia en la convocatoria, el delantero detalló que la decisión fue consensuada con el propio Probierz antes del último partido del Barcelona en liga. Su intención era descansar, aunque también planeaba acudir a la concentración para sorprender a su compañero Kamil Grosicki. Sin embargo, sus planes se filtraron y el ambiente se enrareció aún más.

Lewandowski también negó haber generado conflictos dentro del cuerpo técnico, asegurando que sus críticas siempre fueron constructivas. “Hablé con el cuerpo técnico tras un partido para compartir mis observaciones. No exigí nada, simplemente quise ayudar. Me dijeron que mis aportes eran bienvenidos”, explicó. El capitán histórico de Polonia insistió en que su actitud ha sido siempre dialogante, tanto con Probierz como con entrenadores anteriores como Adam Nawałka, Jürgen Klopp o Pep Guardiola.

En un mensaje final que resume su decepción, Lewandowski subrayó: “En el fútbol, la confianza es clave. Puedes discrepar, eso es normal, pero algunas cosas son difíciles de olvidar”.

La entrevista ha causado un gran impacto en el entorno del fútbol polaco. El futuro de Lewandowski con la selección queda ahora en el aire, en una etapa marcada por heridas abiertas y decisiones difíciles.