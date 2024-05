Las últimas palabras de Rafa Nadal sobre Roland Garros

Rafa Nadal no pudo jugar en Montecarlo, pero sí compitió en Barcelona, Madrid y Roma. “Me dolió mucho no poder jugar en Montecarlo. Pero he podido jugar en Barcelona, en Madrid, en Roma... y ojalá que en Roland Garros. Son torneos que tienen un valor deportivo y emocional para mí muy difícil de explicar con palabras pero me hacía ilusión estar en estos torneos jugando”, aseguró.

La temporada de Nadal está siendo una vez más complicada debido a los problemas físicos. Sin embargo, el ganador de 22 Grand Slams sigue luchando por competir. Rafa tiene claro su objetivo y ese no es otro que Roland Garros. "Será muy duro si no puedo jugar Roland Garros, será difícil. Pero también a nivel personal y con toda la emoción y toda la historia que he tenido en Roland Garros creo que va a ser más duro para mí jugar si no tengo la oportunidad de realmente competir. No quiero sentirme Roland Garros como me he sentido a veces en Madrid o en Barcelona de no poder luchar por el partido realmente", matiza.

"No sé si voy a ser competitivo en Roland Garros. Voy a salir a jugar el torneo pensando que puedo dar mi máximo, que puedo jugar a mi cien por cien y si mi cuerpo no está para ganar ningún partido, pues aceptarlo, pero no salir a la pista sabiendo que no tengo ninguna opción. Si hay un 0,01 por ciento de opciones, lo quiero intentar, pero si hay un cero, no, prefiero quedarme con otro recuerdo”, zanja.

"Siempre me he sentido muy querido a lo largo de mi carrera. Ahora, cuando la gente entiende que puede ser la última vez que me vean jugar, quizá sea un poco más emotivo, un poco más triste porque es el final, de algún modo, de una era importante de la historia del tenis. Soy el tenista que más veces he ganado en París. Como jugador, simplemente quiero ser recordado por los resultados que he tenido. Como persona, espero ser recordado como un buen ejemplo de ser respetuoso, educado y buena persona", señaló Nadal en una entrevista en France TV Sport.