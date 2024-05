Nadal, "tocadillo" tras caer ante Hurkacz en Roma con claridad, pero "más cerca" de jugar Roland Garros

Rafa Nadal se golpeó la rodilla con las cuerdas de la raqueta. Se enfadaba. Se recriminaba un golpe mal dirigido, mientras Hubert Hurkacz seguía su camino imperial en la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma para derrotar al manacorense por 6-1 y 6-3 la primera vez que se enfrentaban. Era el primer duelo de Nadal contra un “top 10” desde su regreso, y el resultado no fue el que él esperaba, lo que puede hacer que aumenten las dudas sobre su participación en Roland Garros, la gran cita que está por venir, el lugar donde Nadal ha forjado las mayores hazañas como tenista. “La decisión no está clara en mi mente hoy. Pero si tuviera que decir algo diría que estoy más cerca de ir y darlo todo. Físicamente tengo problemas, pero no los suficientes como para no ir, de momento, al torneo más importante de mi carrera”, confesó después.

"Me sentía más preparado"

El vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, lo cual es un avance para Rafa, teniendo en cuenta que hace un mes estaba prácticamente vacío. “Hay dos caminos: pensar que no estoy preparado por lo que he hecho hoy en pista, que es entendible y aceptable. Y el otro es que faltan dos semanas y podemos cambiarlo. Aunque sea un momento difícil, es un día frustrante, me siento más cerca de intentarlo, aunque ahora mismo estoy tocadillo”, reconoció. “Me sentía más preparado de lo que mostré. Eso me da una mala sensación porque sintiéndome mejor no lo pude mostrar. Es algo que de alguna manera me crea dudas”, añadió.

A destacar del partido: que físicamente resistió después de haber tenido una ronda anterior exigente de tres horas. Si todo sigue así y el cuerpo no falla, es por tanto una cuestión tenística y de confianza, y ambas, en el fondo, van de la mano.

Dos juegos, 26 minutos

El partido con Hurkacz empezó con una intensidad impresionante. Los dos primeros juegos duraron 26 minutos. En el primero, Nadal tuvo hasta cinco oportunidades de break, llegando a restar saques a más 220 kilómetros por hora. No aprovechó ninguna. Igual de duro fue el 1-1 que se llevó el español. A partir de ahí, comenzó la exhibición del polaco, que podía en el cara a cara de los intercambios contra Rafa en tierra, lo cual puede resultar sorprendente; que se defendió de maravilla porque se mueve con agilidad pese a sus 196 centímetros, y que por momentos parecía jugar con mando a distancia porque ponía la bola donde quería. Nadal fue desesperándose y desordenándose. Ya no sumó más juegos en el primer set y el primer break del segundo lo cedió con una dejada a destiempo. Al resto, no pudo hacer nada: en el segundo set sólo consiguió un punto cuando servía Hurkacz... Y fue por una doble falta.

La leyenda en la Philippe Chatrier

Se fue Nadal enfadado. Le iban a hacer un homenaje en la pista central, pero según confirmó a Efe la Federación Italiana, Rafa se negó, porque no está, como dijo, “100 por 100 seguro de que no va volver; sí 98, pero no 100”. Sí le estuvieron esperando a la salida cientos de aficionados italianos que corearon su nombre. El vídeo es emocionante y demuestra la figura universal que es el tenista español. Deja una rendija abierta el español para todo, pendiente de su físico. Puede que los rivales le hayan perdido un poco ese respeto que le hacía empezar los partidos ya con ventaja, pero en Roland Garros, en la pista Philippe Chatrier, que es enorme y que conoce al milímetro, esa leyenda puede jugar también, pues es un torneo en el que sólo ha perdido tres veces en 18 participaciones: dos contra Djokovic y una con Soderling.