Una de las rutas más populares en la Sierra

Ni el Poyal de las Vacas, ni Majalasna ni la zona de miradores. La palabra clave era «Peñota». Estos días, investigadores y familia de la deportista no paraban de darle vueltas e intentaban ponerse en la cabeza de la mujer para tratar de descubrir qué dichosa ruta eligió y, por tanto, que dirección tomó el día que decidió salir a caminar por última vez. Era la de La Peñota y sí se lo había dicho a un vecino. Se trata de una montaña situada en la zona suroeste del Valle de la Fuenfría. La cima no llega a los 2.000 metros y, aunque tiene tramos más complejos a medida que vas ganando altura, es una de las rutas más populares para hacer desde Cercedilla porque se puede comenzar casi desde la estación de Renfe. Eso sí, la mayoría no la hacen con intención de hacer cima y por el camino hay muchos lugares para terminar ruta. Se desconoce por ahora si Blanca se dirigía hacia la cima, regresaba de ella cuando pudo accidentarse, se quedó en el lugar donde estaba su cuerpo o fue arrastrado hasta allí por una corriente. Y es que el cadáver fue encontrado a «mitad de camino», en el Colladito del Rey, un collado situado a 1.614 metros. Los «héroes» del hallazgo fueron el sargento Francisco Borreguero, del Servicio Cinológico Central de la Guardia Civil y su perrita Xena. Es una pastor alemán de tres años y que ayer no estaban de servicio.