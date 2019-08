Una final de la Copa del Rey de Vela sin «spoilers»

En el último minuto. Así se decidirán los ganadores de la 38 Copa del Rey de Vela Mapfre que hoy concluye en la bahía de Palma. El nuevo sistema de competición, que plantea una fase clasificatoria de cuatro jornadas y una fase final de dos días, ha devuelto la emoción a los pantalanes de Real Club Náutico. Entre otras cosas, porque ayer viernes supuso poner a cero casi todos los contadores, lo que hace que no haya posibilidad de dejar elaborado un guión ni tentación de lanzar un «spoiler» náutico.

Incluso en aquellas categorías con un liderazgo claro a lo largo de toda esta semana de regatas, no les salen las cuentas para salir relajados en la mañana del sábado. Así ha sucedido en los ClubSwan 50. El Cuordileone de Leonardo Ferragamo continúa al frente de la clasificación, pero situándose sólo cinco puntos por encima del Earlybird, de Hendrik Brandis. En el caso del Aifos 500, patroneado por el rey Felipe VI, firmar la mejor tarjeta de la semana les valió ascender a la séptima posición, pero a tan solo cuatro puntos del podio. La tensión es mayor en la clase femenina de la regata, la Purobeach Women’s Cup, donde la Federación Balear de Helena Alegre se ha hecho con un primer puesto, dejando colgado al Dorsia Sailing Team de Natalia Vía-Dufresne, que ha caído hasta la sexta posición después de una semana sin aparentes rivales. «Hemos empezado de cero y eso nos ha beneficiado», justifica Alegre, tras librarse de los 26 puntos de la fase clasificatoria que les pesaban, pero consciente de lo que les queda por delante: «Son dos pruebas solamente y tenemos que seguir luchando, porque estamos todas muy igualadas en puntos y no hay nada hecho todavía». A quien no parece toserle nadie es a Natalia Brailoi en la clase ClubSwan 42. El barco rumano navegó rozando la perfección, lo que permite llegar a las puertas de la entrega de trofeos de Ses Voltes con cinco puntos por encima de quienes osaban amenazarle en la fase previa.

Capítulo aparte merecen los catamaranes voladores. Hacerse con el primer puesto de GC32 no está siendo un camino de rosas ni para Oman Air y mucho menos para el Alinghi. El cara a cara que mantienen es tal que entre las dos embarcaciones se han repartido 13 de las 15 mangas que se disputaron ayer en la bahía. El Oman Air, patroneado por Adam Minoprio tan solo aventaja al de Arnaud Psarofaghis en tres puntos.

Clasificaciones:

BMW ORC0

1. Team Visión Future (Fra) Mercurio Mijael 6 puntos

2. Rowdy Two (IVB) Tim Goodbody 8 puntos

BMW ORC1

1. Estrella Damm (Esp) Luis Martínez Doreste 3 puntos

2. Black Pearl (Ale) Stefan Jentzsch 10 puntos

BMW ORC2

1. El Carmen-Elite Sails (Esp) José Coello 9 puntos

2. Es Te Unno (Esp) Pep Soldevila 12 puntos

BMW ORC3

1. L’Immens-LaPlaza Assessors” (Gbr) Carles Rodríguez 9 puntos

2. Vértigo Dos Texia (Esp) José Martínez Doreste 11 puntos

Mallorca Sotheby´s IRC

1. Cannonball (Ita) Darío Ferrari 5 puntos

2. Bella Mente (EE UU) Hap Fauth 6 puntos

Herbalife Nutrition J80

1. Grupo Garatu (Esp) Juan Vázquez 6 puntos

2. Bribón Movistar (Esp) Marc de Antonio 10 puntos

Club Swan 50

1. Cuordileone (Ita) Ettore Mattiello 5 puntos

2. Earlybird (Ale) Henddrik Brandis 10 puntos

Swan 45

1. Porrón IX (Esp) Luis Senis 4 puntos

2. Blue Nights (Fin) Tea Ekengren-Sauren 9 puntos

Mallorca Sotheby’s Club Swan 42

1. Natalia (Rum) Natalia Brailoiu 4 puntos

2. Far Star (Ita) Lorenzo Mondo 9 puntos

Purobeach Women´s Cup

1. Federación Balear (Esp) Helena Alegre 12 puntos

2. Woman Essentia Les Roches (Esp) Marina Casado 19 puntos

GC32

1. Omán Sail (Oma) Adam Minoprio 27 puntos

2. Alinghi (Sui) Ernesto Bertarelli 30 puntos