Unzué da un repaso brutal a los políticos al ver solo a cinco diputados en la comisión sobre ELA

Juan Carlos Unzué, ex guardameta de Osasuna, Barça, Tenerife y Sevilla fue diagnosticado de ELA en 2019 y desde entonces es la cara más visible de esta dura enfermedad. A través de su libro “Juan Carlos Unzué. Una vida plena” ha tratado de concienciar sobre la vida de estos enfermos tanto a la sociedad como a los políticos. Hoy ha vuelto a protagonizar un episodio ejemplar en su cruzada por visibilizar esta enfermedad y conseguir una ley que garantice una vida digna a los afectados por ella.

En una visita al Congreso de los Diputados, enmarcada en la jornada para la regulación del día a día de los enfermos de ELA, el exfutbolista ha mandado un mensaje demoledor a los diputados tras desplazarse al Congreso y ver que sólo cinco representantes habían acudido a escucharle.

"Lo primero que querría saber es cuántos diputados y diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino", ha empezado diciendo.

"Porque a final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha cotado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solo económicamente, sino de esfuerzo físico", ha recalcado.

"Entonces yo espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras y si no nos están viendo espero que esto quede grabado y nos escuchen. Les pediría voluntad y un poco de empatía, voluntad para tramitar esta ley ELA", ha reclamado.

En unas jornadas parlamentarias para reivindicar, una vez más, una ley que garantice la atención a los afectados, Unzué ha dejado claro que él se siente un privilegiado: "Mi situación económica no va a condicionar mi decisión final de cuando morir pero a muchos compañeros sí les condiciona, y eso no es justo".

No es la primera vez que Unzué demuestra públicamente su descontento con el trato por parte de la clase política a los enfermos de ELA. En una entrevista en la SER el exfutbolista reconocía estar "decepcionado con los políticos". "Estoy muy contento por como ha respondido la gente de a pie, pero estoy decepcionado con los políticos, ya no tienen la excusa del desconocimiento porque saben perfectamente lo que es la ELA. Está bloqueada la Ley ELA desde hace 14 meses. Los políticos se han reunido con algunos afectados y han visto como es la enfermedad, pero siguen sin darnos ayudas. Un político lo que debe tener es humanidad y ayudar a los más vulnerables, no tienen perdón si no nos dan esta ayudas", explicaba.

La respuesta de Sabaté

Tras la denuncia de Unzue, otra de las caras más conocidas de esta enfermedad, el youtuber Jordi Sabaté, no ha tardado en responder.

"Solo hay cinco diputados presentes en la Jornada Parlamentaria para la #LeyELA. Es humillante, vejatorio e inhumano. Nos queda la esperanza que lo vean una vez grabado, y si no lo ven, ya me encargaré yo de que lo vean"..