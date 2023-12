El vacile de un ex del Real Madrid a Di Caprio por la edad de sus novias

Poco se sabe ya del exfutbolista Mesut Özil, que tras una brillante, pero irregular carrera en equipos punteros como el Real Madrid y el Arsenal, dejó el fútbol con la sensación de que no habiá explotado todo el talento que tenía. En todos sus equipos dejó una imagen algo descafeinada, de que sí, pero no, de que era muy bueno, pero el fútbol no le interesaba los suficiente.

Sin embargo, no se conocía su ironía, su sentido de humor o su rapidez para saltar a las bromas, como ha hecho en las redes con Leonardo Di Caprio. Esas cosas tienen la redes, son capaces de relacionar personalidades que no tienen nada en común

El famosísimo actor de Hollywood, durante una entrevista junto a su coprotagonista en 'Killers of the Flower Moon', Lily Gladstone, bromeó sobre sus preferencias deportivas y si los jugadores de la Premier League eran mejores que las estrellas de la NBA. Era una pregunta que le parecía inconcebible. No podía entenderla, no le cabía en la cabeza: "¿Mejores que Michael Jordan? ¡El mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos!" Luego, Leonardo DiCaprio redobló la apuesta preguntando: "¿Qué es el Arsenal?", comentario que desató una gran controversia en el Reino Unido

Hay fotos de DiCaprio en partidos de fútbol y también con alguna camiseta de un equipo de fútbol, así que su comentario sólo puede ser entendido como una broma. Y así lo ha entendido Mesut Ozil, aunque su broma ha sido más hiriente. Mesut Özil no se quedó callado y respondió a Leonardo DiCaprio de una manera contundente. "El Arsenal tiene más de 25 años... así que ¿por qué debería saberlo?"

Con esta respuesta, Özil se refería a un hecho bien conocido sobre Leonardo DiCaprio, ya que el actor no tiene novias que sean mayores de 25 años o al menos ese es el rumor común acerca de sus noviazgos. Algunas de sus novias más famosas han sido Gisele Bündchen, Bar Refaeli o recientemente, Camila Morrone, todas ellas modelos y todas significativamente más jóvenes que él en el momento de sus respectivas relaciones.

La relación de DiCaprio con Morrone, quien es 23 años menor que él, ha sido muy comentada, pese a que Morrone ha defendido públicamente su relación. Parra ella la diferencia de edad no debería ser un factor determinante en una relación.