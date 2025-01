Vendée Globe: Una regata de 64 días con récord del mundo incluido

El francés Charlie Dalin ha vencido en la Vuelta al Mundo en Solitario (Vendée Globe) y ha establecido un nuevo récord de la prueba, al finalizarla en 64 días, 19 horas, 22 minutos y 49 segundos.

Dalin ha llegado esta mañana al puerto de Les Sables-d´Olonne, en la costa atlántica francesa, a bordo del Macif Santé Prévoyance y ha superado muy ampliamente la anterior mejor marca que había establecido en 2016 Armel le Cléac'h, con 74 días y 3 horas.

El ganador de esta edición de la Vendée Globe ha ido en cabeza de la prueba desde el 30 de diciembre, con lo que se ha convertido en el competidor que más tiempo ha estado de líder (42 días). En sus primeras declaraciones a la prensa antes incluso de desembarcar, Dalin ha dicho que estaba "súper feliz de este resultado" que "es algo único".

"Es una carrera realmente intensa. Tengo la impresión de haber salido anteayer. Francamente, me parece que he hecho una carrera de 48 horas por lo intensa que ha sido, por lo rápida", ha destacado. Sobre su barco, ha indicado que ha "tenido algunos problemas, pero casi nada, el barco está en un estado perfecto". "Gracias al súper trabajo del equipo, he tenido a los mejores del mundo en el equipo".

Dalin también ha mostrado su satisfacción por haber ganado dos veces de forma consecutiva esta Vuelta al Mundo en Solitario y se ha comparado con Michel Desjoyeaux -"estoy orgulloso de compartir eso con él"-, quien también había conseguido dos victorias, aunque no en dos ediciones sucesivas.

Salvo sorpresas de última hora, el segundo en atravesar la meta debería ser Yoann Richomme con Paprec Arkea y el tercero Sébastien Simon, con Groupe Dubreuil.