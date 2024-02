Vicky López asegura el futuro de la selección

Cuando acabó la semifinal de la Liga de Naciones con España clasificada para la final y para los Juegos Olímpicos de París, las internacionales españolas mantearon a Vicky López. Para festejarlo y para celebrar el debut con la selección de esta futbolista del Barcelona de solo 17 años, que había ocupado el lugar de Jenni Hermoso a los 73 minutos. Su número también era el de una de las jugadoras importantes de la selección, el 3 de Tere Abelleira, que se quedó fuera de la convocatoria por lesión.

«[Su debut] refuerza la cantera que tenemos en España, las categorías inferiores que tenemos y el talento del que podemos disfrutar», explicaba la seleccionadora, Montse Tomé, después del partido. «Desde los 16 años lleva con nosotros aquí. Su formación y su capacidad, además de lo que está haciendo en su club esta temporada han hecho que hayamos dado el paso de traerla. Ha hecho grandes entrenamientos y se ha ganado entrar en el campo», añadía Tomé.

Para ella un estreno precoz no es una novedad. El 5 de septiembre de 2021 se convirtió en la debutante más joven en la historia de la Liga F con 15 años y dos meses en un partido contra el Athletic Club. Jugaba entonces en el Madrid CFF y un año después ya la había fichado el Barcelona, con el que también fue la jugadora más joven en marcar en un 7-0 contra el Levante.

Pero eso no le sirvió para librarse de los nervios. «Cuando estaba calentando, estaba muy nerviosa y me dolía la tripa», reconocía después de su debut. Pero después de pisar el césped todo fue a mejor. «He disfrutado mucho. Ha sido una experiencia única. Estoy muy contenta por debutar en un partido tan bonito y especial. Quiero agradecer a Montse la oportunidad y seguiré trabajando para que sean muchos partidos más», aseguraba. «Me ha dicho que disfrutara y tuviera calma y eso he hecho», añadía. La muestra es que fue la jugadora con mejor porcentaje de acierto en los pases de todo el partido.

A Vicky la llamada de la selección le pilló por sorpresa. Ella esperaba, si acaso, recibir la llamada de la sub 20, pero estaba estudiando y empezó a recibir llamadas antes de lo esperado, confesaba en una entrevista con el diario As. «Pensaba ¿qué pasa? y era que me habían convocado. No me lo creía en el momento. Estaba en shock, es imposible esto», decía.

Esta temporada comenzó jugando con el 9 y alternándolo con el primer equipo. Pero desde el comienzo de año se ha asentado con las mayores.

Vicky se ha colado con 17 años entre las campeonas del mundo, pero ella también tiene su Copa del mundo, la que ganó en la India en 2022 en el Mundial sub 17. En aquel torneo se llevó, además, el Balón de Oro. «A lo largo de la competición, Vicky brilló con luz propia gracias a su visión de juego, su calidad técnica, su capacidad de desborde y su mentalidad ganadora. Demostró que no solo es una fantástica jugadora en el aspecto individual, sino que también sabe dejarse la piel por el equipo», argumentaba la FIFA en su página web.

«Es una muestra de lo que viene, de las generaciones que vienen, que son muy buenas y que si siguen así van a llegar arriba muy pronto», dice de ella Oihane Hernández. Una veterana ya, 23 años, al lado de Vicky. Y una de las que participaron en su manteo. «Soy vergonzosa, no me gustan estas cosas, pero agradezco el apoyo que me han dado mis compañeras desde el primer momento que he llegado», decía ella, agradecida por la acogida.