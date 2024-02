Oihane Hernández: «Quería aprender un idioma nuevo y tocó el coreano»

A Oihane Hernández (Sopelana, 4 de mayo de 2000) la vida le cambió el verano pasado. Fue campeona del mundo con España y dejó el Athletic para fichar por el Real Madrid, pero ella intenta que su vida sea la misma, compaginando sus estudios de ADE con el fútbol. Aunque nada ya sea como antes para ella y para el fútbol español.

¿Ha sido muy diferente a como se imaginaba ganar un Mundial?

Es que yo creo que nunca me hubiese imaginado ganar un Mundial, pero fue una experiencia muy bonita, me llevo momentos únicos con todas las compañeras y el momento en que nos proclamamos campeonas del mundo no lo voy a olvidar nunca.

¿Cuándo les hizo clic la cabeza y pensaron que podían ser campeonas?

Yo creo que después del partido contra Holanda, que nos empataron al final y después en la prórroga ganamos. Yo creo que ahí ya dices “puedo ganar, puedo llegar a hacer algo” y ya sólo quedaban dos partidos más.

¿Cómo ha vivido todo lo que rodeó al Mundial?

Al principio era un poco más duro todo, pero yo creo que nos apoyamos todas para conseguir sacar todo adelante y se ha visto cómo hemos conseguido hacerlo.

¿Les ha cambiado la vida ser campeonas del mundo?

Yo quiero creer que no, que sigo haciendo prácticamente lo mismo que hacía antes. Igual sí hay alguna cosa que cambia, que cada vez te reconoce más gente. No en Madrid, pero yo cuando vuelvo a mi pueblo sí, más las niñas. Pero yo sigo haciendo lo mismo que antes, no ha cambiado nada para mí.

¿Notan ahora que las rivales las miran diferente ene el campo?

Todo el mundo quiere ganar a la que ha sido campeona del mundo, pero nosotras seguimos tratando a los rivales igual.

Después de ganar a Países Bajos, la sensación era que valoraban más la clasificación para los Juegos Olímpicos que la Liga de Naciones.

Nuestro objetivo era conseguir el pase a los Juegos Olímpicos y luego ya una cosa que venía con eso era poder estar en la final de la Liga de Naciones. Pero es verdad que nuestro objetivo era poder estar en los Juegos y poder vivir esa experiencia, que es única.

Si le dicen en septiembre que iban a estar así ahora ¿se lo hubiese creído?

Yo igual personalmente no me lo hubiese creído. Hubiera dicho que había posibilidades, pero no me lo hubiese creído por todo lo que llevábamos encima.

¿El Mundial les ha dado más confianza para afrontar otros retos?

Sí, vemos de lo que somos capaces y creemos que somos capaces de llegar cada vez más lejos. Y ¿por qué no? de ganar la final y de hacer más cosas en los Juegos Olímpicos.

¿Haber ganado ya les ayuda a vivir con más calma los momentos decisivos? Antes del Mundial muchas ya habían ganado títulos con las selecciones inferiores.

Yo creo que si esos momentos los vives muchas veces llegará un momento en el que no te pongas tan nerviosa como la primera vez. Cuando es la primera vez que lo vives vas a estar más nerviosa o vas a tener sensaciones diferentes. Por eso en el Mundial, aunque es un Mundial y estás nerviosa, las sensaciones las sabes asimilar mejor.

¿Tienen el oro olímpico en la cabeza?

No tanto. Estamos más centradas en la final y poco a poco. Cuando empiecen los Juegos ya nos centraremos en ellos.

Ha sido un año de cambios. ¿Cómo ha vivido su fichaje por el Real Madrid?

Muy contenta, con muchas ganas. Llegué en septiembre al Madrid con energía e ilusión de probar cosas nuevas en el equipo y la verdad es que me han acogido muy bien y estoy muy contenta en Madrid.

¿Se nota mucho el cambio al llegar a un club como el Real Madrid?

Bueno, al principio sí se te hace más raro, porque estás acostumbrada a unas cosas y cuando llegas aquí es como que te cambia la rutina y todo, pero te adaptas muy fácil y te ayudan en todo para poder adaptarte.

¿En quién se fijaba cuando era más pequeña?

Es verdad que yo cuando era pequeña me fijaba más en chicas que en chicos, pero luego vas creciendo y me fijaba sobre todo en Estados Unidos, que era un equipo que tenía mucha fuerza y me fijaba en alguna jugadora de Estados Unidos. Kelley O’Hara me gustaba mucho y básicamente me fijaba en ella. Luego ya empiezas a ver la Liga española.

¿Que supone estar aquí rodeada de esas jugadoras que tienen Balones de Oro y varios premios individuales?

Aprendes mucho de ellas. Te ayudan en lo que sea, en los movimientos, y es bueno para todos, te hace mejorar. En el campo es fácil jugar con ellas o adaptarte a ellas.

¿Sigue estudiando coreano?

Sí, aparte de la Universidad quería aprender un idioma nuevo y tocó el coreano. Lo voy compaginando, poco a poco.

¿Cómo le dio por ahí?

Quería aprender un idioma nuevo, empecé escuchando música, me gustó la cultura y dije «voy a estudiar el idioma» y voy poco a poco estudiando cada vez más. Pero todavía no puedo mantener una conversación, no llevo mucho porque como lo voy compaginando con los entrenamientos y con la Universidad cuando tengo tiempo libre lo voy estudiando. A mí me gusta estudiar y a la vez que voy jugando al fútbol voy estudiando para que cuando llegue el momento de dejar de jugar al fútbol, sea cuando sea, poder tener mis cosas y mis estudios.

¿Aprovecha las concentraciones para estudiar?

Cuando tenemos tiempos muertos, que no entrenamos o tenemos libre, aprovecho para conectarme a las clases, veo clases que ya han dado y que se quedan grabadas para ponerme un poco al día.

También le gusta la pintura por números. ¿Eso cómo es?

Son cuadros que van numerados y tienes que pintar cada parte con el número correspondiente de cada pintura. Relaja cuando necesitas un momento para ti.

¿Necesita evadirse del fútbol?

Cuando llego a casa igual necesito evadirme de todo un poco o relajarme y hay diferentes maneras. Eso o escuchar música es mi manera de desconectar de todo. Música de todo tipo, pero en inglés es la que más me relaja.

¿Le dejan poner la música en el vestuario?

No suelo poner yo música, la verdad. No sé yo si les gustaría.

Dice Jenni Hermoso que este equipo no tiene techo.

Yo creo que es verdad. De aquí hasta donde se llegue.