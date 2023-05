El vídeo de Borja Escalona donde casi acaba a puñetazos intentando colarse en el estadio del Villarreal

El youtuber Borja Escalona se hizo conocido por colarse en los estadios de fútbol sin que nadie se diese cuenta. Sin embargo, en su última intentona no tuvo éxito. El polémico Borja quiso colarse en el Estadio de la Cerámica y rápidamente le vieron las intenciones. Un trabajo le preguntó. "¿Por dónde has entrado?", de malas maneras. Escalona respondió generando un momento muy tenso: "Si me vuelve a faltar al respeto lo mismo le meto el casco por el culo. Si me falta al respeto tendremos un problema físico, gorila". El youtuber terminó cerrando el directo y saliendo del estadio.

Borja justificó que tiene diagnosticada sociopatía con la que llevo años luchando, trabajando e intentando hacer vida normal. También calificaba todo el revuelo despertado como una situación que se está saliendo de contexto. En alguna ocasión se disculpaba por cómo se han dado las cosas y se mostraba autocrítico: "Yo me lo he buscado". Anteriormente, le pudimos ver entrando en el transporte público sin pagar, comentarios despectivos sobre diversas comunidades autónomas y ser denunciado por el Valencia por allanamiento y vandalismo.

En aquella ocasión sí llegó a colarse en el estadio del Valencia. El youtuber se hizo pasa por turista para hacer así el tour y el vídeo terminó con el sonido de unas sirenas de la Policía y con el youtuber fugándose después de haber hablado mal sobre la entidad. Se desconoce si la denuncia del Valencia llegó a buen puerto.