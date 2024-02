William Carvalho, imputado por un presunto delito de agresión sexual

El futbolista William Carvalho está siendo siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual. El deportistas acudirá a los Juzgados de Sevilla para ser interrogado por lo acontecido el pasado mes de agosto, tal y como explica OK Diario. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla cita al jugador en calidad de imputado sobre unos supuestos hechos que sucedieron durante el pasado mes de agosto en la capital hispalense. "La víctima denunció haber sido drogada y violada por el jugador en un hotel de la ciudad. Desde el Betis confirman la citación del jugador para declarar, pero hasta no tener más información no se pronunciará", dice el medio.

"Ella se citó con el futbolista en un restaurante y de ahí fueron a una discoteca. Posteriormente, se despertó en un hotel a la mañana siguiente con claros signos de violencia en su cuerpo y sin acordarse con exactitud qué había ocurrido. La presunta víctima detalló lo acontecido ante los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), dejando claro que recuerda perfectamente la imagen de William sobre ella en la cama", dicen.

“Dada cuenta, el estado de las actuaciones, cítese a William Silva de Carvalho a fin de que comparezca ante este Juzgado el próximo día seis de febrero de 2024 a las 9:30 a fin de prestar declaración en calidad de investigado con información de sus derechos y con apercibimiento que de no comparecer se podrá acordar su detención, remitiendo el oportuno oficio a la UFAM a fin de que proceda a la filiación completa del investigado así como a su citación para la práctica de la diligencia acordada”, dijo Doña María Ángeles Cortes Vida.

Por otra parte, el Betis quiere traspasarlo a Turquía, ya que cuenta con una oferta del Besiktas que se interesó por él en este mercado de invierno. Hasta el 7 de febrero todo es posible.