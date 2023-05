Xavi dice que va con el Manchester City y la respuesta de Pedrerol es bestial

El Barcelona de Xavi Hernández se mide con Osasuna con el objetivo de ganar LaLiga cuanto antes. El equipo navarro juega el sábado la final de la Copa contra el Real Madrid y puede que piense mucho más en ese partido que en el Barcelona. "No sabemos qué alineación sacará. Osasuna tiene el partido más importante de su historia el sábado y no sé si reservarán gente. Están haciendo una gran temporada y un gran trabajo, son un bloque y buen equipo, un rival difícil. Pero jugamos en casa y tenemos el partido contra el Betis como referencia, son tres puntos vitales para nosotros", aseguró Xavi Hernández en la conferencia de prensa antes del encuentro. "Tenemos el partido en casa contra Osasuna, no sé si están enfocados en el sábado pero nosotros nos tenemos que enfocar en nosotros. Tenemos que mostrar continuidad. Lo tenemos que conseguir y ahora es un muy buen momento", continuó.

En Barcelona dan vueltas a cuándo puede ganar LaLiga el Barcelona. "Cuanto antes mejor", dijo el entrenador. "Lo necesitamos. Si cuadra en Cornellà, pues no podemos elegir. Se tiene que ganar LaLiga independientemente de dónde sea. Y pasa por ganar a Osasuna, que son 3 goles vitales. Y luego veremos qué hace el Real Madrid, pero nos centramos en nosotros", recalcó. "No se ha ganado LaLiga y se da por hecho, y nos vienen partidos complicados. Si somos campeones ya lo hablaremos, hasta ahora lo que nos ha hecho estar donde estamos es el haber sido un equipo, un bloque. Todo el mundo ha priorizado el equipo por encima de la individualidad", señaló.

El Real Madrid siempre está presente. A Xavi le preguntaron con quién va en esa final de la Copa. "¿Tú, quién te imaginas?", le contestó al periodista, que no le respondió: "No me contestas, pues yo tampoco te contesto. No me has contestado. Lo tenías fácil. Jajajaja", bromeó el entrenador azulgrana.

También habló del rival del Real Madrid en Champions: "El Manchester City es el mejor equipo del mundo, para mí. Su fútbol es un espejo para nosotros. Tiene al mejor entrenador del mundo", ha dicho de Pep Guardiola. "Sería justo si ganara el triplete", ha dicho.

Esas palabras han provocado la respuesta de Josep Pedrerol: "Xavi va con Osasuna en la final de Copa. Normal. Y va con el Manchester City en la Champions. Claro. ¿Sabéis por qué? Porque Osasuna le cae bien. Y el City también. En realidad le caen bien todos los rivales del Madrid", ha asegurado en LaSexta el presentador de El Chiringuito."Pero hay algo más importante: Si el Madrid gana la Copa y la Champions LaLiga tendrá menos valor",

Además Xavi agradeció las palabras de Carlo Ancelotti al decir que si el Barcelona gana LaLiga será porque fue el mejor. "Nosotros felicitamos al Madrid el año pasado. Los profesionales del fútbol sabemos que la Liga normalmente la gana el mejor, el más solvente y el que tiene más continuidad. La Liga te da la sensación de que has hecho bien el trabajo. Todavía no está ganada, pero agradezco las palabras a Ancelotti".