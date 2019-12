¿Quieres comprarte una casa? Completa este test para saber si te lo puedes permitir

Es bien sabido que España es un país de propietarios en el que muchos consideran que alquilar es “tirar el dinero”. Sin embargo, la situación económica de una buena parte de las familias de nuestro país no pasa por su mejor momento, así que ¿cuántas de las que querrían adquirir una vivienda podrían permitirse un préstamo hipotecario para financiar la operación? El comparador bancario HelpMyCash.com ha elaborado un sencillo test con el que cualquiera puede comprobar si reúne los requisitos necesarios para acceder a una hipoteca.

¿Tienes ahorrado el 30% de lo que vale la vivienda?

El primer requisito básico para que el banco nos conceda una hipoteca es tener unos ahorros suficientes para cubrir el 30% de lo que costaría el inmueble que nos interese. Por ejemplo, si la vivienda se vendiera por unos 150.000 euros, deberíamos disponer de unos ahorros (o contar con una ayuda familiar) de unos 45.000 euros.

¿Por qué es importante tener esos ahorros? En primer lugar, porque el banco no nos financiará todo lo que nos cueste la vivienda. En la inmensa mayoría de los casos, nos cubrirá un máximo del 80% de su valor, así que tendremos que pagar el 20% restante con fondos propios. Algunas entidades pueden superar ese límite en algunas ocasiones (si el valor de tasación es superior al de compra o si el inmueble pertenece al banco, por ejemplo), pero no es lo más habitual.

En segundo lugar, porque para constituir la hipoteca tendremos que pagar una tasación de la vivienda, mientras que para escriturar e inscribir la compraventa deberemos abonar diversos gastos de formalización (notaría, registro, impuestos y gestoría). Todas estas costas tienen un precio conjunto que equivale, normalmente, al 10% del valor de la casa o del piso.

¿Las cuotas de la hipoteca superarían el 35% de tus ingresos?

Otro requisito que hay que cumplir es que las cuotas de la hipoteca y de nuestros otros créditos no superen el 35% de nuestros ingresos. Por ejemplo, si entre los futuros propietarios de la vivienda cobramos unos 2.000 euros netos al mes, no podemos dedicar más de 700 euros a pagar las mensualidades de un hipotético préstamo hipotecario y de las otras deudas financieras que tengamos vigentes (préstamos personales, recibos de la tarjeta, etc.).

Ese porcentaje del 35% de los ingresos mensuales es lo máximo que la mayoría de los expertos aconsejan dedicar al pago de las deudas financieras, aunque algunos sitúan ese límite en el 30% o en el 40%. En caso de superarlo, es muy improbable que cualquier banco esté dispuesto a darnos la hipoteca, pues existirá un serio riesgo de que terminemos sobreendeudados y de que no podamos pagar las cuotas.

Asimismo, es importante tener un buen historial crediticio, es decir, haber pagado siempre sin problemas todas las deudas que hayamos contraído. Si el banco encuentra impagos nuestros registrados en ficheros de morosidad, nuestra solicitud será rechazada automáticamente.

¿Tu situación laboral es estable?

La tercera condición a reunir es que disfrutemos de una situación laboral estable. Si somos asalariados, eso significa tener un contrato indefinido (lo ideal es que todos los titulares cumplan este requisito) y contar con cierta antigüedad en la empresa. Si entramos a trabajar en una compañía hace poco tiempo, el banco valorará también que llevemos unos años desempeñando nuestra actividad, especialmente si nuestra trayectoria profesional es ascendente.

En cambio, si somos autónomos, el banco nos mirará con peores ojos, así que tendremos que demostrar que nuestro negocio es viable y que nos reporta unos ingresos estables y suficientes para hacer frente a la hipoteca. Para ello, deberemos entregar diversos documentos: las declaraciones de la renta de los últimos años, las últimas declaraciones trimestrales del IVA, etc.

¿Cumples estos requisitos? Estas son las mejores hipotecas

Cumplir todos los requisitos mencionados hará, según HelpMyCash.com, que tengamos muchas más opciones de conseguir financiación para comprar una vivienda (aunque la decisión final siempre dependerá del banco). En ese caso, podemos acercarnos a diversas entidades y preguntar por las condiciones de sus hipotecas para compararlas y ver quién tendría la mejor oferta.

A tipo variable, por ejemplo, podemos encontrar ofertas tan atractivas como la de Openbank (desde euríbor más 0,79%) o la de Bankia (desde euríbor más 0,99%). Y a tipo fijo, las hipotecas de Coinc y de Bankinter, ambas con un interés del 1,79% a 20 años, también pueden ser una buena opción.