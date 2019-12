"El mundo futuro es colaborativo y sólo así sobrevivirán las empresas”

– Su carrera internacional le ha llevado a EEUU, Puerto Rico y varias veces a Suiza, desempeñando funciones de alta dirección hasta ser nombrada en 2016 presidenta de DuPont Iberia, curiosamente, con sede en Asturias, de donde usted procede. ¿Se puede ser una directiva internacional de su nivel desde casa?

– Asturias es sede natural de DuPont en España porque aquí es donde está nuestro principal centro de producción, así que tiene todo el sentido. Dónde esté ubicada una empresa hoy en día no es relevante, ya que prácticamente estás a 12 horas de avión de cualquier punto. Para mí, sin embargo, siempre fue importante viajar. Pienso que no debemos quedarnos toda nuestra vida donde nacemos, aunque reconozco, y después de tanto viaje, con criterio, que aquí se vive fenomenal, así que estoy feliz en mi tierra.

– ¿Qué balance hace de sus tres años al frente de la compañía en España y Portugal? ¿El mundo está cambiando tanto como parece?

– Desde luego. Esto es un no parar. Pero para sobrevivir 200 años en el mercado, como hemos hecho nosotros, hay que llevar el cambio en el ADN y aceptar la transformación como lo natural. El tiempo medio de supervivencia de una empresa en nuestros días es de 10 años. El cambio es una constante, pero lo que más diferencia nuestro tiempo de otros es la velocidad con que se está produciendo.

– ¿Cómo lo afrontan?

– Antes, el «expertise» en las empresas era interno, pero, ahora, el conocimiento necesario para seguir avanzando es tan amplio, que es imposible. No podemos tener expertos en todo y eso está llevando a las empresas a trabajar con terceros externos. En nuestros días, la colaboración es una necesidad para la supervivencia de la empresa. Tenemos que aceptarlo, identificar a las personas que están haciendo algo interesante y colaborar con ellas. El mundo futuro es colaborativo.

– ¿Qué opinión tiene de la Cumbre del Clima celebrada en Madrid?

– Es un poco decepcionante. Evidentemente, tenemos que ponernos de acuerdo, pero hay demasiados intereses. Nos cuesta muchísimo. Europa parece tenerlo claro y quiere que los negocios se hagan teniendo en cuenta la salud del planeta, pero no podemos hacerlo solos. Y si trasladamos la producción a países con menos costes, pero donde la regulación es más laxa o no existe, no ayudamos. Debemos obligar a que para comercializar en Europa se cumplan requisitos de calidad y respeto al medioambiente. Además, no hacerlo, supone perder competividad. Está pasando con el acero. Si dejamos que llegue acero a costes mas bajos desde estos países y encima lo compramos, no protegemos el planeta y hundimos nuestra industria.

– ¿Propone un mayor proteccionismo?

– Hay maneras de hacerlo, no se trata de poner tasas, sino de garantizar una producción con unos estándares, que se cumplan las reglas de juego.

– ¿Qué le pareció que se interrumpieran las negociaciones del COP25 por el empeño en incluir la agenda de género?

– Creo que es mezclar las cosas. Si lo que estamos discutiendo son acuerdos para proteger el planeta y el tema de la mujer es un impedimento, hay que aceptar que sean guerras distintas. No todos los países están en el mismo punto de evolución en este asunto, y si nosotros mismos, en España, ya tenemos discrepancias al respecto, aún más difícil será convencerles a ellos para avanzar.

– Pues muchas gracias por su tiempo, ha sido un placer entrevistarla...

-Disculpe, ¿no me pregunta por la conciliación?

– No

– Permítame que se lo diga. Es la primera vez que me hacen una entrevista y no me preguntan por este tema.

– ¡Jajaja! Quizás, después de todo, algo estemos avanzando...

Beatriz Recio

CEO de Womantalent