Dos de cada diez autónomos trabajan todos los días del año

Trabajar sin descanso, los siete días de la semana. Ese es el quehacer diario de miles de autónomos, cuyo negocio les obliga a fichar los 365 días del año. Esa es la conclusión a la que ha llegado el último estudio de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) sobre racionalización de horarios del colectivo de trabajadores por cuenta propia, elaborado por esta organización a partir de las respuestas de más de 4.000 autónomos encuestados. En concreto estima que el 21% de los autónomos trabaja todos los días de la semana, sobre todo en el sector servicios. Por su parte, el 82% de ellos tienen jornadas laborales de hasta 10 horas, de lunes a viernes, aunque en servicios ésta se prolonga durante el fin de semana, y un 14% trabaja más de 10 horas diarias.

El informe también destaca que la mayoría de los autónomos trabajan más de diez horas; seis de cada diez aseguran no tener horario flexible y más del 50% no incorpora ninguna medida de flexibilización de la jornada en su empresa. Es más, solo un 15% se reduce su jornada para cuidar a hijos o familiares, y el 90% de los encuestados declara tener dificultades para dedicar tiempo al cuidado de sus allegados. Por ello, el 72% de los consultados considera que habría que racionalizar los horarios para mejorar la conciliación de la vida laboral y personal. aunque buena parte de estos trabajadores reconocen no poder plantear cambios en su organización por incompatibilidades laborales.

Durante la presentación del informe, el presidente de la entidad, Eduardo Abad, pronosticó que apenas se producirá aumento del trabajo autónomo hasta final de año, cuando la tendencia habitual durante las fechas navideñas es que haya un crecimiento significativo. «Diciembre no será un buen mes, desgraciadamente, como tampoco lo fue el verano, cuando el número de nuevos autónomos bajó de forma alarmante». Los últimos datos de afiliación al Régimen de Autónomos de noviembre muestran que su número cayó en 2.884 trabajadores respecto al mes anterior. En términos interanuales sólo ha sumado 14.955 nuevas altas.