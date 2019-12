El déficit público crece un 35% hasta octubre y el del Estado baja un 6,2% hasta noviembre

El déficit del Estado se redujo un 6,2% en los once primeros meses del año, hasta los 10.987 millones de euros, lo que supone el 0,88% del PIB, frente al 0,97% del mismo periodo del año pasado, si bien el déficit del conjunto de administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales subió un 35% entre enero y octubre, hasta los 17.577 millones de euros, el 1,41% del PIB. Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, el déficit del Estado ha pasado de los 11.709 millones de euros en los once primeros meses del año de 2018 a los 10.987 millones de euros este año, lo que equivale al 0,88% del PIB. Este porcentaje supone casi cuatro décimas más que el objetivo de déficit del 0,5% marcado por el Gobierno para el Estado este año, aunque se registra un superávit primario del 0,94%.

La mejora en el déficit del Estado se debe fundamentalmente al incremento de los recursos no financieros, que crecen un 2,6%, hasta los 186.357 millones de euros, frente al aumento de un 2% de los gastos no financieros, hasta los 197.344 millones de euros.

Por su parte, el déficit del conjunto de las administraciones públicas subió hasta octubre un 35%, quedando en 17.577 millones, el 1,41% del PIB, superior al 1,08% del PIB del mismo periodo del año pasado. No obstante, se sitúa por debajo del objetivo del 2% marcado para el conjunto del ejercicio. Las comunidades autónomas registraron un déficit del 4,428 millones de euros en los diez primeros meses del año, el 0,35% del PIB, mientras que los Fondos de la Seguridad Social alcanzaron un déficit del 0,47% del PIB; un 0,3% inferior al registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior.