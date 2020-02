¿Qué es el SOVI?

Antes de que se regulase el sistema de Seguridad Social en 1967, existían una serie de protecciones descoordinadas que atendían los estados de necesidad de los trabajadores. Entre ellos, el principal era el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, conocido como SOVI. En concreto, su atención se centraba en prestaciones de vejez, donde se incluía la jubilación y la viudedad, y de incapacidad permanente. Cuando desde el 1 de enero de 1967 los trabajadores comienzan a cotizar al sistema de la Seguridad Social, tal y como se conoce hoy en día, el SOVI se convierte en un régimen residual. Sus implicaciones llegan hasta la actualidad, aunque cada vez con menos incidencia, puesto que cada vez quedan menos beneficiarios que cotizaron antes de la fecha señalada.

Ámbito de protección

Quedan dentro de su ámbito los trabajadores y sus derechohabientes que, reuniendo los requisitos exigidos por la legislación del extinguido régimen, no tengan derecho a pensión del sistema de la Seguridad Social. Se mantiene la opción de acceder a estas prestaciones para los sujetos que no habiendo cotizado lo suficiente el sistema de Seguridad Social, si hicieron aportaciones al SOVI, con el fin de no desproteger a estos ciudadanos por haber introducido un nuevo modelo de protección.

Pensión de vejez (jubilación)

Requisitos:

Tener más de 65 años de edad (o 60 en el supuesto de vejez por causa de incapacidad). Haber estado afiliado al Régimen del Retiro Obrero (protección anterior al SOVI) o tener cubiertos 1.800 días de cotización al SOVI antes de enero de 1967.

Cuantía de la pensión:

El importe de la pensión es igual para todos y se abona en 14 mensualidades. Para 2015 se determina en 405,90 euros mensuales. No obstante, la cuantía es de 394, 20 euros mensuales en supuesto de concurrencia de pensiones. En el caso de concurrencia con pensión de viudedad, la suma de ésta y la pensión del SOVI está limitada al doble de la pensión mínima de viudedad establecida cada año.

Incompatibilidad con actividad laboral y otras pensiones:

No es compatible ser beneficiario de la pensión del SOVI con ninguna actividad laboral por cuenta propia y ajena. Así, no se aplican las reglas generales aplicables a la pensión de jubilación del sistema de Seguridad Social. También es incompatible con cualquier pensión del Sistema de la Seguridad Social, con excepción de las pensiones de viudedad. Igualmente lo son con las pensiones generadas en el régimen de Clases Pasivas. Además también son incompatibles entre sí. Si concurren dos pensiones en el mismo beneficiario, deberá optar por una de ellas.

La pensión de invalidez

Requisitos: