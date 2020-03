¿Se mantendrá el reparto a domicilio tras el cierre de los restaurantes?

España sigue los pasos de Italia. Tras decretarse el estado de alarma y el cierre de bares y restaurantes, una de las grande dudas es si el reparto a domicilio también se suprimirá. Pese a la ausencia de un comunicado oficial por parte de la Comunidad de Madrid, empresas como Burger King han confirmado que seguirá dando servicio a domicilio a sus clientes como medida para contribuir a reducir al máximo la salida de las viviendas hasta que las autoridades lo recomienden. En este sentido, la cadena ha activado un protocolo especial de seguridad para el servicio a domicilio para garantizar la seguridad de empleados y clientes. “Se trata de una medida drástica, pero somos conscientes de que es necesaria para proteger la salud de los clientes y los empleados de los restaurantes, a la vez que contribuye a invitar a la población a que permanezca en casa mientras dure esta situación”, explica la compañía.

Telepizza ha comunicado que “para seguir prestando un servicio que en estos momentos puede ser más necesario que nunca para determinados clientes, y como medida para fomentar que la población no abandone sus domicilios, Grupo Telepizza seguirá ofreciendo su servicio 'delivery”. Precisamente, desde la Confederación Empresarial de Hostelería de Madrid piden y esperan que se mantengan los pedidos a domicilio, ya que son la única fuente de alimentos que pueden tener las personas que se encuentran de cuarentena en casa, al igual que se mantuvo en Italia en primera instancia.

La plataforma de reparto a domicilio Uber Eats está en pleno proceso de adaptación, aunque no puede confirmar qué pasará con el servicio a domicilio hasta que el Gobierno dé las primeras directrices. Por su parte, fuentes de Deliveroo consultadas por LA RAZÓN sí afirman que el reparto de comida seguirá en marcha ya que “parece ser que no hay ningún tipo de restricción”. Sus “riders” seguirán trabajando mano a mano con los restaurantes de la capital aunque ya no abran sus puertas, y continuarán aplicando un protocolo especial para entregar los pedidos sin contacto físico. Además, la compañía ha puesto en marcha un fondo para proporcionar ayuda económica a los trabajadores en caso de que puedan caer enfermos y se encuentren de baja. En el caso de Just Eat, al llamar al servicio de atención al cliente sus operadores afirman que continuarán entregando pedidos y están a la espera de nuevas comunicaciones por parte del Ejecutivo.

Este servicio está arraigando con fuerza para sostener el volumen de negocio. El chef de Dsncj Bistró, Iván Saez, declaró hace unos días a Europa Press que intentarán “salir airosos de esta situación” reinventándose. “Ya que la gente no puede salir de casa y antes de que se apodere el caos de todos, el ‘take away’ puede ser la solución”, reconoció. Otros restaurantes de la capital que han reforzado su apuesta por el “take away” son Apura y Ronda 14. Por su parte, el restaurante La cocina de María Luisa lanza para estas semanas su comida para llevar para hacer frente a “esta situación crítica”. José Delgado, responsable de Pinsa Pizza, señala que la situación de los negocios empeoró desde el miércoles, tras el cierre de los centros educativos. Los clientes ya no acuden a los locales, pero “los pedidos a domicilio se mantienen estables”.