Los supermercados adaptan sus horarios a la Semana Santa, aunque no igual que de costumbre. El estado de alarma convierte a estos establecimientos en servicios esenciales cuya afluencia es mayor de lo habitual y se mantendrá durante esta atípica semana festiva. Por ello, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, envió una carta a los Consejeros con competencias en Comercio de las Comunidades Autónomas, en la que recomendaba mantener y respetar la regulación de horarios comerciales fijada antes de la entrada en vigor del estado de alarma por el Covid-19. Aún así, cada comunidad autónoma tiene fijados unos días festivos que afectarán a los horarios de apertura de los comercios durante el estado de alarma. Con el objetivo de evitar aglomeraciones y reducir la movilidad, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha lanzado la campaña “Esta Semana Santa, planifica tus compras”. Para ello, anima a los ciudadanos a elegir el comercio de proximidad y a organizar el consumo semanal.

Jueves y Viernes Santo

El primer factor a tener en cuenta será el calendario de días festivos y cómo se distribuyen en función de las regiones. La Comunidad de Madrid no cuenta con ninguna restricción de apertura. Todos los comercios madrileños pueden abrir las 24 horas del día, incluidos domingos y festivos desde hace años. Por ello, cada cadena de supermercados podrá decidir sus horarios con total libertad. Debido al contexto originado por la crisis sanitaria del Covid-19 , la Junta de Andalucía decidió que los comercios de productos y bienes de primera necesidad que seguían prestando sus servicios durante el estado de alarma pueden abrir también los días 9 y 10 de abril, es decir, Jueves y Viernes Santo. El calendario de domingos y festivos de apertura para 2020 recoge que el Jueves Santo podrán abrir los establecimientos de Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Asturias, La Rioja, País Vasco y Melilla. Cantabria y Castilla-La Mancha también permitían inicialmente la apertura en este calendario, aunque sus respectivos gobiernos consensuaron con el sector el cierre. El Viernes Santo es festivo nacional pero podrán abrir los supermercados de la Comunidad Valenciana y Navarra, además de los de la Comunidad de Madrid y Andalucía.

El sábado no se considera festivo, por lo que los supermercados abrirán con normalidad. El Domingo de Resurrección las cadenas de La Rioja y la Comunidad Valenciana podrán abrir como excepción. Finalmente, el Lunes de Pascua es festivo en Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco y Comunidad Valenciana. Durante ese día, Castilla-La Mancha había fijado la posibilidad de abrir según el calendario de domingos y festivos de apertura para 2020, pero finalmente, al igual que ocurre con el Jueves Santo, el gobierno regional decidió optar por el cierre.

Horarios de los supermercados

Además de lo marcado por los calendarios, hay que tener en cuenta que cada cadena de supermercados fijará sus horarios. Incluso, en algunos casos, cada tienda tiene libertad para decidir su política de apertura y cierre durante estos días festivos. Esto podrá dar lugar a que la misma empresa de distribución pueda tener algunos establecimientos operativos y otros cerrados el mismo día y en la misa comunidad.

Mercadona cerrará en las comunidades en las que sea fiesta aunque haya excepciones que permitan la apertura y no abrirá el Domingo de Resurrección en ningún punto de España, como ya es habitual esos días de la semana. El Jueves Santo abrirá solo en la Comunidad Valenciana y Cataluña donde no es festivo. Viernes cerrará en toda España al ser festivo nacional. El sábado sí abrirá de 9:00 a 19:00h (el horario que estableció la compañía el 26 de marzo). El domingo no y el Lunes de Pascua tampoco abrirá en las comunidades autónomas que lo toman como festivo (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y La Rioja).

Los locales de Dia permanecerán, por lo general, abiertos en su horario habitual (de 9:00 a 19:00h entre semana y de 10:00 a 14:30h los fines de semana), a excepción del Viernes Santo, que en su mayoría cerrarán, aunque con variaciones en función de la zona. En este enlace podrá buscar los horarios de su Dia más cercano.

Carrefour abrirá sus tiendas en la Comunidad de Madrid los días festivos y en el resto de comunidades que así lo permitan, aunque con un horario reducido de 9:00 a 15:00h. El sábado mantienen su horario habitual de 9:00 a 21:00h. Sus locales permanecerá cerrados viernes, domingo y lunes en aquellas comunidades que los tomen como días festivos y no cuenten con excepciones.

En cuanto a El Corte Inglés, tanto Supercor como Hipercor abrirán el Jueves y Viernes Santo en su horario festivo, de 11:00 a 19:00h. Aún así cada establecimiento se adaptará a lo fijado por cada comunidad autónoma. Además, los aparcamientos estarán abiertos durante los días festivos sin apertura para recoger los pedidos ordenados por Click&Car. Los días laborables, como el sábado y el lunes (en función de la autonomía), se mantiene el horario habitual.

Los supermercados Alcampo abrirán los días festivos según la permisividad de cada comunidad. En aquellas en las que es posible la apertura, el Jueves y Viernes Santo se aplicará su horario festivo, de 9:00 a 15:00h, y el sábado y domingo su horario habitual, de 9:00 a 20:00h. Aún así puede haber variaciones en función de la zona y los horarios del Lunes de Pascua aún no aparecen detallados en las comunidades en las que se considera laborable.

Lidl abrirá el Jueves Santo y Lunes de Pascua de 9:00 a 20:00h en las comunidades que es laborable. En las comunidades donde son festivos el jueves, domingo y lunes y está permitida la apertura, Lidl abrirá por defecto de 10:00 a 15:00h, ampliable en casos puntuales hasta las 19:00h. El Viernes Santo una selección de establecimientos abrirán hasta las 15:00h en Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, la provincia de Almería y la Comunidad de Madrid, aunque en esta última un gran número de tiendas permanecerán cerradas pese a no existir restricciones. El sábado Lidl mantiene un apertura total de sus 600 tiendas en horario de 9:00 a 20:00h.

Aldi ha anunciado que adaptará los horarios de sus tiendas a los festivos de cada municipio. Su horario de apertura durante los días festivos será de 9:00h a 19:00h y el horario del domingo se mantendrá de 10:00 a 15:00h. En la Comunidad de Madrid se mantendrá abierto todos los días festivos y en Andalucía pese al permiso de apertura podrá haber variaciones de horarios en función de la ciudad y la localidad. Por ejemplo, en Cádiz, Aldi cerrará el Viernes Santo. En el País Vasco solo abrirá el sábado que cuenta como un día normal. En Cataluña, el Jueves Santo abrirá porque no es festivo, pero el viernes 10, el domingo 12 y el lunes 13 solo abrirán algunos establecimientos con una reducción del horario 9:00 a 14:00 horas.