Los transportistas ya tienen una “app” para localizar áreas de servicio en pleno estado de alarma

Los transportistas españoles siguen al pie del cañón para garantizar los suministros básicos, pero no siempre encuentran que ese respaldo sea recíproco. Como ya venían denunciando, el confinamiento ha dificultado el acceso de este colectivo a áreas de servicios donde descansar, comer y asearse. Pese a que el Gobierno dispuso en una orden ministerial que 370 hoteles, hostales, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos de pernoctación estarían abiertos para atender a los trabajadores esenciales, este colectivo sigue encontrando piedras en el camino para mantener sus necesidades básicas cubiertas. Con el objetivo de que los momentos de descanso no se conviertan en otro quebradero de cabeza, la plataforma EngrApp ha puesto a disposición de los transportistas el grupo “Áreas de Servicio Covid 19” para que tengan localizados establecimientos abiertos durante estos días de confinamiento.

La aplicación es gratuita y permite a cualquier transportista disponer en su teléfono de un plano interactivo en el que poder localizar lugares de servicio, dónde pernoctar, áreas de abastecimiento y aseo que estén abiertas durante estas fechas de confinamiento. Además el grupo es colaborativo y permitirá a cualquier trabajador compartir con compañeros de profesión sus áreas de servicio recomendadas a través de grupos privados, así como crear un listado propio de puntos de interés. Para acceder al grupo de transportistas solo es necesario descargar la “app” de EngrApp, registrarse y escanear un código QR, o bien simplemente buscar en la lupa el grupo público “Áreas de servicio Covid 19”. Pese a que el registro requiere aportar una fotografía, desde a plataforma aseguran que “nadie podrá conocer los datos personales de otros transportistas, en el plano solo aparecerán como un punto”.

Disponible para android e iOS, este grupo público para transportistas dentro de EngrApp no solo muestra sobre el plano las áreas de servicio y a otros usuarios, sino que también se puede activar la opción de navegación a ese punto. Para ello, al pulsar sobre un punto del mapa aparecerá una flecha que abrirá esa dirección en su navegador tradicional. Cada área de servicio cuenta con una breve descripción que incluye el nombre, la dirección y un número de contacto. El usuario también elige con qué grupos quiere compartir la posición en cada momento, si quiere silenciar un chat, qué grupos ocultar y cuáles ver en el plano, con qué grupo compartir un punto de interés... Además, “Áreas de servicio Covid 19” también incluye el número de emergencias.

“Estamos buscando la colaboración de empresas de transporte y cadenas de hoteles. Si se ponen en contacto con nosotros podrán tener un acceso especial e ir añadiendo nuevos puntos al mapa que ayuden a mantenerlo actualizado”, señala Federico Valdivia, CEO y socio fundador de EngrApp. No obstante, no es necesario ser una gran compañía para aportar su granito de arena. Aunque los usuarios particulares no pueden crear puntos de manera directa, sí lo podrán hacer enviando un correo a areasCovid19@engrapp.com. A través de esta dirección de email, EngrApp gestionará las sugerencias de todos los usuarios para ampliar la información y la red de áreas de servicios que aparecen en la “app”.