Montero desautoriza a Iglesias y confirma que la renta mínima será permanente

Polémica zanjada. La renta mínima vital será permanente, no se aprobará en las próximas semanas ni durante el estado de alarma y tampoco se combinará con una renta mínima temporal o puente, como pretendía el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que sigue empeñado en sacarla adelante pese a las negativas recibidas, primero por el presidente Pedro Sánchez -el domingo-, ayer por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y hoy, por la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero fue rotunda en su afirmación. “Este es un compromiso del Gobierno en su acuerdo programático y se llevará a cabo cuanto antes, durante los próximos meses. Seguridad Social lleva trabajando incansable en ello mucho tiempo y ha avanzado mucho, y cuando esté lista se aprobará. No es una medida que se pueda improvisar”, defendió. Todo un aviso de navegantes para el líder de Podemos, que tendrá que desestimar sus intenciones si no quiere ver agravada aún más su situación de enfrentamiento abierto con varios ministros del Gobierno, entre ellos, Montero, Escrivá y Nadia Calviño.

La portavoz volvió a insistir en que la elaboración técnica y legal de esta medida es muy compleja y, por ello, insistió en que “debe coordinarse con las comunidades autónomas, al igual que cualquier otra ayuda, para que ninguna familia se quede sin una renta mínima que le permita subsistir”. También quiso dejar claro que el Ministerio competente para desarrollar esta prestación es el del Seguridad Social, amparando pues al ministro Escrivá y desautorizando cualquier intrusión de Derechos Sociales -y por alusiones de Pablo Iglesias-, aunque sí que reconoció que ambos departamentos están en comunicación para coordinar algunos de sus puntos.

Aunque la ministra Montero ha hablado de una prestación que se aprobará ”en unos meses”, la realidad es que el equipo técnico que trabaja desde hace semanas para acelerar su puesta en marcha ha reconocido a LA RAZÓN que ya están ultimando todos “los aspectos legales y formales” de esta medida, con lo que su aprobación estaría más cerca de lo que Montero cree. Por esta razón, Escrivá aprovechará su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja del miércoles -tras concluir la sesión de control al Gobierno en el Pleno-, para explicar las últimas medidas adoptadas por su departamento, y es previsible que intentará aclara la situación actual del proceso de elaboración de esta polémica renta básica.