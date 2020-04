El consumo se derrumba un 60% por el coronavirus

El cierre de los comercios no esenciales -básicamente, todos menos los dedicados a alimentación y farmacias- para frenar la propagación del coronavirus ha derrumbado el consumo en España. Según un estudio de BBVA Research, de media se ha desplomado un 60% con respecto al año pasado pese al fuerte incremento de la venta de productos de básicos de gran consumo.

El informe del centro de estudios de la entidad vasca ha sido realizado a partir de la evolución de las compras realizadas con tarjetas de crédito y débito de BBVA, así como las registradas en terminales punto de venta (TPV) del banco. El fin de semana anterior a la declaración del estado de alarma (14-15 de marzo), el servicio de estudios observó un aumento cercano al 20% interanual de las compras, lo que atribuye al incremento de la afluencia de consumidores a los establecimientos para acumular provisiones. Desde el 20 de marzo, BBVA Research constata que la caída del gasto semanal con tarjeta se ha estabilizado en torno al -60% respecto al observado en la misma semana de 2019. Los datos, en todo caso, no son homogéneos para toda España. La caída de las compras se sitúa en torno al -70% en Madrid, Baleares y Canarias, regiones especialmente afectadas por el cierre turístico. Por el contrario, el estudio constata un retroceso en Asturias y Castilla-La Mancha del -50% interanual.

Sectores

Los datos por sectores muestran un repunte del gasto con tarjeta en establecimientos de alimentación, que se duplicó justo antes de la aprobación del estado de alarma y continúa aumentando alrededor del 60% interanual. Ello se explica, según el informe, por las medidas de confinamiento, que imposibilitan el consumo de comidas y bebidas fuera del hogar. Entre los días 6 y 8 de abril, previos a los festivos de Semana Santa, se registraron incrementos significativos del gasto en torno al 95% interanual. El gasto en salud se incrementó en grandes superficies cerca del 30% el fin de semana previo al estado de alarma. Una vez en marcha las restricciones al movimiento, el descenso del gasto farmacéutico se ha estabailizado en torno al -50% interanual y en grandes superficies, alrededor del -30% interanual.

En el resto de sectores (bienes y servicios no esenciales o de primera necesidad como hostelería, ocio y entretenimiento, viajes, vestido y calzado, etc.) el consumo se ha hundido un 90% como consecuencia del cierre de los establecimientos. Y es que las ventas por internet no está compensado la clausura del canal físico. Las compras online han caído el 44% respecto a la misma semana del año anterior.