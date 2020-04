La vida en confinamiento depende en gran medida de la conexión a internet. El teletrabajo, las clases online, las videoconferencias, el entretenimiento e incluso hacer la compra puede se pueden ver afectados por una mala conexión a la red. Las empresas de telecomunicaciones han puesto en marcha diversas iniciativas para hacer más llevadero el estado de alarma. Entre ellas, Movistar ha anunciado que ofrecerá datos ilimitados y sin coste adicional a tres millones de clientes por la mayor demanda de consumo de datos (+40%), “que ha alcanzado niveles récord en las últimas semanas”, señala en la empresa en un comunicado. Además, otro millón de clientes tendrán la posibilidad de disfrutar de una línea con datos ilimitados, por 5 euros más al mes. Vodafone también puso en marcha esta iniciativa antes de que se decretase el estado de alarma y otras operadoras como Orange, Jazztel y Lowi ofrecen a sus clientes gigas gratis y libre acceso a plataformas de “streaming”.

El Grupo Telefónica detalla que a partir este lunes 20 de abril los clientes de las tarifas más completas, Fusión Total, Fusión Total Plus y de los antiguos portfolios equivalentes, tendrán GB, llamadas y SMS ilimitados en sus líneas móviles principales sin coste adicional. En la tarifa de Fusión Selección Plus, los datos ilimitados se aplicarán a su línea principal, también sin coste alguno, mientras que los alrededor de un millón de clientes de Fusión Selección La Liga o Champions, Fusión+ Ocio, Fusión+ Futbol y Fusión Pro, podrán disfrutar de este servicio por cinco euros más al mes. Asimismo, la operadora de telecomunicaciones informa de que si además de la línea principal con datos ilimitados los clientes de Fusión quieren disponer de ellos en una adicional, el coste de esta segunda línea será de 22,5 euros al mes.

Los clientes beneficiados por esta medida no tendrán que realizar ninguna acción en los canales para activar los GB ilimitados (salvo que tengan datos compartidos) ya que estos se aplicarán por defecto. “Esta capacidad de conexión infinita también la podrán disfrutar aquellos que sólo quieran un dispositivo móvil para estar conectados. Para altas nuevas, la cuota mensual de tener una línea móvil con datos, llamadas y SMS ilimitados será de 24,95 euros al mes durante 12 meses, fecha a partir de la cual la cuota quedará en 39,95 euros mensuales”, apunta la compañía en el comunicado.

“La sociedad necesita, hoy más que nunca, estar conectada y sin limitaciones, de manera infinita y con la seguridad de tener la mejor calidad de servicio posible”, ha subrayado el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo. La compañía también añadió a sus tarifas Fusión el acceso gratuito a Disney+ y subraya otras iniciativas como la aportación de 150 toneladas de material sanitario crítico.

Vodafone anunció el pasado 10 de marzo que daría datos ilimitados gratuitos para todos los clientes Vodafone profesionales, autónomos, pequeñas y medianas empresas. Entre sus medidas también incluyó gigas adicionales a las tarifas prepago y todos los clientes Vodafone tendrían acceso al Pack Peques de regalo con su Vodafone TV. Orange también se sumó a esta tendencia. Los clientes Love y Go disponen de 30 GB gratis durante un mes, además de un paquete especial de TV “Infantil Max” para clientes de Orange TV. Orange Love Negocio y Go Negocio añaden hasta 50 GB gratuitos durante un mes con el objetivo de ayudar a las empresas y profesionales. Aunque este este caso los datos extra no se activan de manera automática, sino que hay que solicitar estas ventajas desde la aplicación. El grupo MásMóvil, que integra también a Yoigo y Pepephone, añadió 5 GB de regalo en todas las líneas de Pepephone, así como tres meses gratis de Sky TV y tres meses gratis de FlixOlé para todos los clientes de MásMóvil, incluidos los de Yoigo.