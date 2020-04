Bruselas pide contención en el pago de extras a los altos directivos de banca

El Ejecutivo comunitario instó ayer a las entidades financieras europeas a recortar las retribuciones variables que perciben los directivos, los conocidos como bonos, y no repartir dividendos a los accionistas, con el objetivo de tener mayor capacidad de préstamo para las familias y empresas y también como un gesto de solidaridad para los afectados por la pandemia. El Banco Central Europeo (BCE) también había recomendado a los bancos no abonar dividendos hasta, al menos, el mes de octubre y el mismo mensaje de contención es compartido por la Eurocámara y los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete. Es hora de arrimar el hombro y aún sigue nítido el recuerdo de los bonos astronómicos retribuidos durante los días de vino y rosas anteriores a la quiebra de Lehman Brothers que, en algunos casos, siguieron distribuyéndose en entidades rescatadas con dinero público. Aunque ahora no se cuestiona esa política de asunción de riesgos para incrementar la remuneración, Bruselas quiere que al banca no se convierta, otra vez, en la villana de la historia.

La Comisión Europea realizó ayer este llamamiento a la vez que aprobaba nuevas medidas de flexibilidad temporales para relajar ciertos requisitos sobre clasificación de créditos y colchones de capital, también en aras de que normas demasiado estrictas no corten el grifo del crédito de las entidades en el momento en el que más se necesita para reactivar la economía europea. El Fondo Monetario Internacional calcula, en el peor escenario, una contracción de hasta el 15%. El Ejecutivo comunitario cree que este desplome podría oscilar entre el 5% y el 10%. En el documento aprobado ayer se invita a los bancos a un “enfoque conservador” en estas retribuciones variables y se recuerda que “es de suma importancia que todos los recursos disponibles para los bancos, incluidos los asignados para bonos, se movilicen, en la medida de lo posible, para reforzar la solidez de las entidades, su capacidad de préstamos y, en última instancia, apoyar a los clientes”. En la misma línea, el texto añade que “moderar la cantidad de bonos pagados a la alta dirección y los que ganan más en estos tiempos difíciles también es una forma de expresar solidaridad con los atentados por el brote de Covid-19”