Ábalos recula en su intención de dejar tirados a 2.000 trabajadores de Renfe

Mañana vence el contrato que Ferrovial tiene para prestar los servicios a bordo en los trenes de AVE y larga distancia. Y aunque todo parecía perdido para los 2.000 trabajadores que lo prestan, todavía restan opciones de que mantengan su trabajo. El lunes, el consejo de administración de la operadora decidió no prorrogar su acuerdo con Ferrovial en vista de que el servicio no se está prestando desde el pasado 14 de marzo con la declaración del estado de alarma. Sin embargo, en la tarde de ayer Renfe y Ferrovial acordaron apurar los contactos para buscar una solución que no deje en la calle a estos trabajadores, según informaron fuentes conocedoras del proceso.

Si, finalmente, no hay acuerdo, estas 2.000 personas que ahora mismo se encargan de servicios como los de cafetería, la megafonía y la distribución de prensa, auriculares y aperitivos, entre otras tareas a bordo de los trenes, se quedarán sin trabajo en breve. Una vez expire su contrato con Renfe, Ferrovial extinguirá sus acuerdos laborales.

Críticas

Los contactos entre Renfe y Ferrovial se han retomado después de las duras críticas lanzadas por los sindicatos contra el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. «El Ministerio de Transportes está dejando en la estacada a 2.000 familias en un contexto de emergencia social», denunció horas antes en un comunicado Luis Miguel González, delegado de USO en Ferrovial. «Todo ello, a pesar de que el presidente Sánchez prometió que nadie se iba a quedar atrás», según recordó.

En la misma dirección apuntaron las críticas de la CGT, que aseguró que la decisión inicial es «inasumible y carece de cualquier corresponsabilidad social y económica, agravada aún más por la actual situación por la que atraviesa la ciudadanía y España entera». CC OO también lamentó «una medida que avoca al paro a 2.000 personas y que deteriora la calidad del servicio que se prestará a viajeros y viajeras. Desde todos los estamentos gubernamentales se defiende que es fundamental «que no dejemos a nadie atrás» en la salida de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Creemos que en la situación que nos ocupa hay una gran oportunidad de demostrarlo, procurando el mantenimiento del empleo y convirtiendo la forma de actuar del sector público, del que Renfe forma parte, en un ejemplo a seguir», aseguró.

Situación compleja

Tanto los sindicatos como otras fuentes del sector consideran que tal vez se pueda buscar una solución transitoria que no deje en la intemperie a los 2.000 trabajadores afectados por la medida, como pueda ser prorrogar el contrato una vez más –el actual ya lo estaba desde diciembre– y después recurrir a algún tipo de medida como un ERTE. Sin embargo, desde la operadora aseguran que podría haber problemas jurídicos para mantener un contrato público sin prestar un servicio.

Antes de la irrupción del coronavirus, la renovación del servicio ya estaba en marcha, pero quedó suspendida por la irrupción de la pandemia. Ahora, es difícil determinar cuándo se reactivará y en qué condiciones. «Vamos a ver cómo quedan las cosas cuando pase la crisis porque configurar un contrato sin conocer cómo va a ser el servicio es muy complicado», añaden estas fuentes.