Guía para la vuelta de los negocios: ¿puedo tomarme una caña en un bar este lunes?

Los paseos y el deporte ayudan a disipar los efectos del confinamiento, pero los españoles siguen a la espera de recuperar la actividad que más los define: el ocio. Charlar con amigos tomando el sol en la terraza de un bar es uno de los momentos más esperados de la cuarentena. En el calendario, ya está marcado el día en el que los niños pudieron salir a pasear, en el que se ha podido salir a hacer deporte y queda por tachar la primera caña de la primavera al aire libre. Las medidas de distanciamiento social continúan vigentes para evitar nuevos brotes del Covid-19 y los negocios se preparan para aplicarlas en las cuatro fases de desescalada fijadas por el Gobierno. Las primeras reaperturas tendrán lugar este próximo lunes 4 de mayo.

¿Puedo tomarme una caña en un bar este lunes?

La respuesta es no, al menos este lunes. Durante la primera fase (fase 0) solo se permitirá la apertura de locales de restauración para preparar, recoger pedidos y tomarlos en casa. A partir del 11 de mayo (fase 1), se permitirá la apertura de terrazas con limitaciones de ocupación hasta el 30%, es entonces cuando se podrá tomar una caña, el aperitivo y comidas y cenas, disfrutando del buen tiempo primaveral.

¿Puedo quedar con familiares y amigos en una terraza?

Durante la fase 1, ya se contempla el contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas, por lo que se permite se permite quedar con familiares y amigos en una terraza, respetando las medidas de distanciamiento. En la fase 3 (a partir del 8 de junio), el aforo aumentará al 50%.

¿Y en la barra del bar?

En la fase 2 o intermedia (desde el 25 de mayo), se abrirá el espacio interior de los locales con limitación de aforo a un tercio, garantías de separación y solo para servicio de mesas, por lo que no se podrá utilizar el servicio de barra. En la fase 3, la más avanzada, se flexibilizarán las condiciones de aforo y de ocupación, se permitirá que haya clientes estar de pie, por lo que se podrá hacer uso de la barra aunque manteniendo una separación mínima de 1,5 metros.

Discotecas y pubs ¿qué pasa con ellos?

No se contempla la apertura de discotecas y bares nocturnos hasta la fase 3 de desescalada, con un aforo máximo de un tercio. “Visto este escenario, seguramente algunos empresarios van a decidir no reabrir los locales hasta que no se recupere su normal funcionamiento y, entre tanto, se mantendrán en situación de ERTE, a menos que finalmente el Gobierno no anuncie pronto ayudas reales”, explica el presidente del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y de Espectáculos de Madrid (Ceonm) y vicepresidente de Spain Nightlife, Tito Pajares.

¿Podré ir a cortarme el pelo y teñirme?

En la Fase 0, del 4 de mayo al 10 de mayo, será necesaria cita previa para acudir a la peluquería. A partir de la siguiente fase de desescalada se podrá acudir sin cita.

¿Cuándo podré ir de compras a un centro comercial?

A partir del 25 de mayo (fase 2) se contempla la reapertura de centros comerciales, aunque queda prohibida la permanencia en las áreas comunes o zonas recreativas. En el caso de las pequeñas tiendas, la apertura se adelanta a la fase 1 (11 de mayo).

Ir al cine y al teatro, ¿cuándo y cómo será posible?

En la fase 2, cines, teatros, auditorios y espacios similares podrán abrir pero con butaca preasignada y con una limitación de aforo del 30%. También están permitidas las actividades culturales con menos de 50 personas sentadas. Si son al aire libre, deberá haber un máximo de 400 personas sentadas manteniendo las distancias de seguridad.

¿Puedo hospedarme en un hotel de otra provincia?

En la fase 1 se abrirán los hoteles y alojamientos turísticos pero no se podrán disfrutar las zonas comunes. Sin embargo, las estancias en hoteles solo podrán ser de la misma provincia de residencia. La movilidad interprovincial no estará permitida hasta finales de junio.

¿Los gimnasios pueden retomar su actividad?

Si las instalaciones deportivas son al aire libre y las actividades no implican contacto físico (como el tenis o el atletismo), ni uso de vestuarios, se podrá acudir en la fase 1. Sin embargo, los centros deportivos cuyo espacio sea cerrado tendrán que esperar a la a la fase 2 para retomar su actividad y solo cuando el deporte se haga sin público y no requiera contacto físico. En la última fase de la desescalada (fase 3), previa a la “nueva normalidad” podrán a abrir los gimnasios, sin usar los vestuarios, con un tercio del aforo y manteniendo la distancia de seguridad.

¿Debo usar mascarilla o guantes para ir a alguno de estos establecimientos?

No, su uso es recomendable pero solo es obligatorio a partir de este lunes 4 de mayo en el transporte público, según el Ministerio de Sanidad. En cuanto a los trabajadores que deban establecer contacto con los clientes, como en las peluquerías o fisioterapia que abren en la Fase 0 del desconfinamiento, sí será obligatorio el uso de medidas de protección como mascarilla o guantes (EPIS) y deberán contar con mostrador o mampara. Los comercios a pie de calle podrán abrir sus puertas sin esas medidas de protección en la fase 1, con un aforo limitado al 30 % y garantizando una distancia mínima de dos metros entre clientes.