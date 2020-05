Cuando vienen mal dadas y las cuentas públicas no cuadran, a la hora de realizar ajustes, al primer ministerio al que se dirigen todas las miradas es al tradicionalmente más inversor, ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y antaño de Fomento u Obras Públicas. Y esta vez no parece que las cosas vayan a ser diferentes. El titular de la cartera, José Luis Ábalos, ha avanzado hoy que no puede garantizar que todos los proyectos de infraestructuras se vayan a finalizar en los plazos comprometidos. De hecho, ni siquiera ha podido asegurar que todo lo que hay en marcha se vaya a acabar.

Ábalos ha asegurado que “intentará” no paralizar obras de infraestructuras “estratégicas” y que estén “próximas a su conclusión” a consecuencia de la crisis. Además, ha advertido que no se descarta que se vayan a revisar los plazos de otras. "Se analizarán las necesidades” de estas obras, ha explicado el ministro, que ha reiterado que “la voluntad del Gobierno no es suspender obras, tal como se hizo en otras ocasiones, sino revisar sus plazos” de ejecución.

Retraso de inversiones

La revisión de plazos cuando se habla de infraestructuras implica posponer para más adelante determinados proyectos que por motivos como que estén poco avanzados o no sean estratégicos se pueden aplazar. Aunque técnicamente la inversión prevista no se cancela, es un gasto que tampoco se ejecuta en el periodo inicialmente programado y, de algún modo, supone un recorte de la inversión prevista en ese periodo.

Entre los proyectos que se salvarían ahora mismo de sufrir cualquier alteración en su calendario figuran algunas conexiones por ferrocarril de alta velocidad, como es su llegada a Murcia o Burgos, su avance hacia Galicia, Extremadura o el País Vasco, y por el Corredor Mediterráneo. En materia de vivienda, el Ministerio tenía en marcha un plan para construir 20.000 viviendas públicas para alquiler y otro para ceder a empresas privadas suelos públicos para también levantar pisos en renta.

El anuncio se produce después de que hace un par de semanas, durante su intervención en comisión en el Congreso de los Diputados, Ábalos apuntase al sector de la construcción, tanto la promoción privada de vivienda como las obras públicas, como uno de los que deberían actuar como “tractores” de la recuperación para salir de la crisis en la que ha caído España por el coronavirus.