El Gobierno valorará “todas las opciones” para evitar que los ERTE por fuerza mayor decaigan si no se prorroga el estado de alarma, al no conseguir los apoyos necesarios, para evitar que ello perjudique a empresas y trabajadores.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado en rueda de prensa para comentar los datos de paro y afiliación que el Gobierno negocia con patronal y sindicatos un acuerdo para prolongar los ERTE y que puedan acompasarse a la vuelta a la actividad de las empresas en la desescalada del confinamiento.

No obstante, ha pedido “responsabilidad” a los grupos parlamentarios para que den su apoyo a la prórroga del estado de alarma, ya que a él están supeditados los ERTE por fuerza mayor.

El estado de alarma “es el paraguas jurídico y mantenemos la idea de que no tiene por qué sucumbir en los próximos días”, ha dicho Pérez Rey.

"Si las soluciones finalmente fueran distintas, el Gobierno valoraría todas las opciones para evitar que repercutiera de manera negativa en empresas y trabajadores", ha dicho, al ser preguntado si el fin del estado de alarma podría llevar al Ejecutivo a poner en marcha medidas sin haber podido lograr alcanzar un acuerdo con patronal y sindicatos.

Aquellos ERTE que no sean por causa de fuerza mayor, deben iniciar de nuevo otro trámite, no pueden ahorrarse las cotizaciones a la Seguridad Social y sus trabajadores no recibirán el paro con efecto retroactivo.

Existen dos tipos de ERTEs: por fuerza mayor o por causas objetivas, entre ellas, económicas, técnicas, organizativas y de producción. El principal incentivo para aplicar este tipo de ERTEs sus son bonificaciones. Las empresas con menos de 50 empleados quedan exentas de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social mientras dure el estado de alarma y estas se reducen en un 75% para las compañías con una platilla superior a 50 empleados. Todo ello con una condición. Para acceder a estas ayudas, las empresas deberán readmitir a su plantilla cuando se levante el estado de alarma y no podrán despedir durante seis meses. De hacerlo, tendrán que pagar todo lo que se habían ahorrado.

Las empresas, sin el amparo del estado de alarma, tendrán que iniciar de nuevo el proceso y aplicar un ERTE por causas objetivas. “Estos no necesitan la autorización de la Autoridad Laboral”, explica Sergio Herrero, de Legálitas, pero tampoco cuentan con bonificaciones.

¿Me pueden despedir?

La crítica situación económica de algunas compañías puede implicar medidas más drásticas. “Hay empresas a las que se les deniega el ERTE por fuerza mayor y van directamente a un ERE (Expediente de Regulación de Empleo). Es decir, ya no se trata de una suspensión de contratos sino de una extinción”, señala Sergio Herrero. No obstante, esta opción quedó prohibida por real decreto. Desde finales del mes de marzo, las empresas no pueden despedir durante el estado de alarma alegando motivos de fuerza mayor, ni económicos, técnicos, organizativos y de producción ligados a la crisis sanitaria del Covid-19. De llevar a cabo despidos, “estos serían considerados improcedentes y conllevarían un coste indemnizatorio mayor que si fuera un despido objetivo procedente”, aclara Herrero. En caso de que la empresa presente un ERE, será una señal de cierre definitivo.

Los trabajadores afectados por un ERTE de fuerza mayor reciben el paro con efecto retroactivo, es decir, desde que se declaró el estado de alarma. Sin embargo, en los casos en lo que no haya sido aceptado, el pago de los días no trabajados corre a cargo de la empresa y sus empleados recibirán el paro desde el día en el que la empresa inicie un nuevo ERTE por causas objetivas. “Los trabajadores tiene derecho a cobrar esos días”, subraya Herrero.