Los afectados por cancelaciones de viajes combinados ahora podrán solicitar el reembolso

Los paquetes turísticos siempre han sido la mejor opción para aquellos que quieren irse de vacaciones sin tener que preocuparse por los preparativos. No obstante, los clientes de las agencias de viajes se han topado con un nuevo obstáculo después de perder su viaje: no poder recuperar el dinero a corto plazo. Durante el estado de alarma, los clientes han estado recibiendo bonos canjeables con fecha de caducidad de un año, ya que si solicitaban el reembolso, los minoristas no estaban obligados a efectuarlo cuando ellos mismos no hubieran recibido a su vez dicho importe de los proveedores de los servicios. Esta norma introducida en las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno ha sido rectificada más de dos meses después de su implantación, tras las advertencias de la Comisión Europea. Ahora los clientes afectados podrán optar a un reembolso y el bono canjeable solo tendrá carácter voluntario.

Hasta ayer, si el cliente solicitaba la resolución de contrato, la devolución del importe total por parte del minorista solo se produciría si los proveedores de los servicios incluidos en el viaje habían procedido a la devolución total del importe correspondiente a sus servicios. Si solo habían reembolsado una parte al minorista, este solo tendría que hacer una devolución parcial al consumidor, que se descontaría del bono entregado. “En el caso de la prestación de servicios que incluyan a varios proveedores, como los viajes combinados, el consumidor o usuario podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del estado de alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso”, señalaba el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.

El Reglamento Europeo establece que “los pasajeros cuyos vuelos queden cancelados han de tener la posibilidad de obtener el reembolso de los billetes o un transporte alternativo en condiciones satisfactorias, y deben recibir atención adecuada mientras esperan un vuelo posterior”, un régimen que se aplica también a los viajes combinados. El Comisario de Justicia Didier Reynders, rechazó desde un primer momento la emisión de bonos en lugar de reembolsos a aquellos clientes cuyo viaje combinado ha sido cancelado por la crisis de la Covid-19, sino que el incumplimiento cometido por España le avocaba a tener que enfrentarse a una nueva sanción si no rectificaba a tiempo, explica la OCU.

¿Cuánto tiempo tardará el reembolso?

Hoy el BOE incluye una modificación en ese real decreto “para circunscribir la posibilidad de emisión de los bonos a la aceptación voluntaria con carácter previo por parte del pasajero o viajero, y, en segundo lugar, para establecer el plazo automático de 14 días para el reembolso del importe del bono a la finalización de su periodo de validez, si este no ha sido canjeado”, tras la la Recomendación (UE) 2020/648 de la Comisión Europea.

¿Tendrá efecto retroactivo?

La Organización de Consumidores y Usuarios valora positivamente este cambio de rumbo, que permitirá a los viajeros afectados no tener que esperar todo un año para recuperar su dinero. No obstante, desde el 31 de marzo hasta el 9 de junio, que es cuando se aprobó la modificación, cientos y cientos de usuarios afectados no han tenido otra alternativa que aceptar esos vales canjeables. Por ello, la OCU espera que la medida tenga carácter retroactivo y todos los consumidores se puedan beneficiar por igual de esta modificación, con independencia del momento en que ejercitaron sus derechos antes las anulaciones de viajes combinados.