Invertir en vivienda da mucho rédito: la rentabilidad del alquiler duplica la de la deuda pública

Mientras que el oro tocó semanas atrás máximos históricos por encima de los 3.000 dólares la onza espoleado por la incertidumbre geopolítica y económica actual y el bitcoin hizo lo propio ayer lunes en 123.000 dólares en la semana denominada como de las critptomonedas, en la que los líderes de la Cámara de Representantes de EE UU debatirán varios proyectos de ley relacionados con las criptodivisas, la vivienda sigue mostrándose como un activo refugio en apariencia menos expuesto a los vaivenes del día a día.

La rentabilidad del alquiler, que conecta el precio de compra de la vivienda con el rendimiento anual que se obtiene por su arrendamiento y que se expresa con un porcentaje que se obtiene de dividir estos últimos ingresos entre el coste de la vivienda y multiplicarlo por 100; se mantiene constante desde hace años y batiendo a activos como la deuda pública.

Según los informes del segundo trimestre del año tanto de idealista como de Fotocasa, la rentabilidad bruta del alquiler alcanzó el 7,2% y el 6,5%, respectivamente, mientras que la estadística de Pisos.com la sitúa en el 6,46% a finales de mayo. En 2012, esta rentabilidad era del 5,2%, como recuerda Idealista en su análisis.

Se trata, en todos los casos, de rentabilidades superiores a la deuda pública y que, como mínimo, doblan la del Bono del Estado a diez años, establecida ahora en el 3,2%.

"La rentabilidad se mantiene con datos muy positivos, con la misma cifra de hace tres años. Esta estabilidad se debe al crecimiento acompasado del precio del alquiler y del precio de compraventa, lo que refuerza la confianza en el inmobiliario como valor refugio frente a épocas de incertidumbre. De hecho, muestra un rendimiento por encima del 6% por octavo año consecutivo", según explica María Matos, portavoz y jefa de Estudios de Fotocasa.

Como añade Matos, las zonas para lograr mejores rendimientos no coinciden, sin embargo, con los principales mercados inmobiliarios. "Se observa un cambio estructural en el mapa de la rentabilidad: las mayores oportunidades ya no se encuentran en las plazas habituales, sino que surgen en la periferia y en zonas donde la demanda de vivienda es intensa pero los precios de compra aún no se han acelerado. Son plazas en las que el rendimiento se dispara por encima de la media, lo que convierte a estas áreas en destinos cada vez más atractivos para quienes buscan generar ingresos y construir patrimonio a largo plazo", detalla.

Así, según los datos de Fotocasa, hay cuatro ciudades que tienen una rentabilidad por encima del 10%: Adra con el13,7%, Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja con el 12,7%, El Ejido con el 12,7% y San Javier con el 10%. Le siguen Almendralejo con el 9,8%, La Línea de la Concepción con el 9,4%, Mazarrón con el 9,3%, Laredo con el 9,2%, Mieres con el 9,1% y Elda con el 9,1%.

En las grandes ciudades, donde los precios de compra son más elevados, la rentabilidad está por el contrario por debajo de la media. Según Idealista, en San Sebastián es de apenas el 3,7%, mientras que en Palma es del 4,5%, en Madrid del 4,7% y en Barcelona del 5,8%.

Pisos.com, sin embargo, eleva la de Barcelona al 6,48%, mientras que sitúa la de Madrid en el 4,82%.

Un análisis más en detalle de los dos grandes mercados nacionales también concluye que aquellos distritos que no están en zonas "premium" y en los que comprar es más barato ofrecen una mayor rentabilidad. En el caso de Madrid, Villaverde ofrece un rendimiento del 10,8%; Puente de Vallecas, un 8,7%; Usera, un 8,1%; Latina, un 7,2%; Carabanchel; un 7,1%; y Villa de Vallecas, un 6,9%.

En Barcelona, la mayor rentabilidad la ofrece Nou Barris, con un 8,7%; seguida de Sant Andreu con un 7,1%.