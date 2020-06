Consejos para reservar las vacaciones de verano

Los españoles comienzan a calentar motores para partir hacia sus destinos vacacionales. El próximo domingo 21 de junio el estado de alarma llegará a su fin y se podrá viajar por toda España. Ir a una provincia cercana, volver a casa para pasar allí las vacaciones de verano, pasar unos días en un pueblecito de montaña o en las costas españolas. Todas estas opciones serán posibles, así lo confirmo el ministro de Sanidad Salvador Illa, a no ser que algún indicador epidemiológico obligase a dar marcha atrás. Los viajes por Europa están cada vez más cerca. La Unión Europea ha sugerido adelantar la apertura de fronteras del territorio comunitario al 15 de junio, frente a la fecha original (1 de julio), hasta la cual España, por el momento, no se plantea la apertura generalizada, tanto para entradas como para salidas. No obstante, el Gobierno también baraja que la apertura se pueda adelantar al 22 de junio en algunos casos. Para reservar las vacaciones sin tener que enfrentarse a engorrosas cancelaciones y reembolsos, la plataforma Reclamador.es señala cuatro consejos básicos a tener en cuenta.

Opciones con cancelación gratuita

Este es el principal consejo que para viajar en tiempos de Covid. Reclamador.es señala que este tipo de tarifas con cancelación gratuita suelen encarecer algo el precio final, aunque pagar un poco más puede evitar numerosos problemas a los viajeros, “pues hasta el momento que se indique por contrato, con esta tarifa, el consumidor tiene derecho a recuperar el dinero invertido”.

No pague por adelantado

Hoteles, agencias y web de viajes está ofreciendo la posibilidad de pagar directamente en el establecimiento cuando el cliente comience a hospedarse. Esta opción permite no tener que adelantar el pago de las habitaciones reservadas y, por lo tanto, no solo cancelar sin penalización, sino también no tener que esperar a que agencias o web devuelvan el dinero ya abonado. Cabe recordar que durante esta cuarentena muchos clientes han visto como el reembolso de sus reservas ha sido sustituido por un bono canjeable o tardará semanas, incluso meses, en volver a sus cuentas bancarias.

¿Viajar al extranjero?

Aunque los viajes dentro del territorio español parecen estar asegurados este verano, los viajes al extranjero pueden presentar más complicaciones. La opción más segura para viajar al extranjero es la Unión Europea, a cuyos países los españoles podrán viajar a partir del 1 de julio, previsiblemente. No obstante, el Gobierno no descarta una apertura adelantada con Francia y Portugal. Por ello, antes de proceder a reservar un viaje las próximas semanas a otro país, Reclamador.es recomienda analizar las restricciones de movilidad que puedan existir, para evitar futuros problemas, y elegir destino en función de estas medidas impuestas en otros países.

Los que estén convencidos de que este verano quieren viajar por Europa deben tener en cuenta que ciertos países imponen cuarentenas a los viajeros procedentes de otros destinos. Para cuando España permita desplazarse al extranjero, los españoles podrán viajar sin pasar cuarentena a países como: Francia, Italia, Andorra, Portugal, Alemania, Chipre, Croacia, Eslovenia o Suecia, entre otros. El Real Automóvil Club de España (RACE) ha elaborado un mapa con las fechas en las que los países europeos abrirán sus fronteras.

Viajes en avión

Los aviones cuentan con todas las medidas de seguridad necesarias, como el uso de mascarilla, la toma de temperatura o la cumplimentación de cuestionarios para evitar posibles contagios posteriores. Además, tanto los experto como las propias aerolíneas han confirmado que el riesgo de contagio al viajar en avión en esta época de pandemia es mínimo, pues el aire se filtra cada pocos minutos. El principal problema que pueden presentar los viajes en avión es que “las aerolíneas no suelen ofrecer billetes con cancelación o cambio gratuito, por lo que puede ser recomendable contratar un seguro de viaje que permita cancelar y recuperar el dinero si finalmente no puede volar”, subraya Reclamador.es. Durante estos meses de pandemia, miles de afectados por las cancelaciones han visto como las aerolíneas aún no han procedido al reembolso o les ha ofrecido un bono a cambio. Reclamador.es recomienda que si se plantea viajar este verano hable con la compañía aérea y solicite el uso de ese dinero sin reembolsar aún para este nuevo viaje.

La plataforma de reclamaciones online recuerda que, una vez las aerolíneas retomen sus operaciones, el viajero debe tener en cuenta sus derechos como pasajero aéreo, entre los que se encuentran el derecho a indemnización de entre 250 y 600 euros, en función de la distancia del vuelo, si el vuelo llega a destino con más de tres horas de retraso o bien es cancelado con menos de dos semanas de antelación. Además de esa indemnización por retraso o cancelación de vuelo, el viajero tiene derecho al reembolso del billete o un viaje alternativo, así como al pago de los daños morales y materiales que se puedan acreditar.