Otro Boeing 787 Dreamliner de Air India como el siniestrado vuelve al aeropuerto de Hong Kong por un posible fallo técnico

Apenas cuatro días después de que el accidente de un 787-8 Dreamliner de Air India se saldara con el fallecimiento de 242 personas, otro aparato similar y de la misma compañía se ha visto obligado a dar la vuelta al poco de despegar del aeropuerto de Hong Kong por un presunto problema técnico.

Air India ha asegurado en un comunicado este lunes que el vuelo AI315 regresó a Hong Kong debido a lo que describió como "un problema técnico" del que no ofreció más detalles, añadiendo que el vuelo aterrizó sin mayores incidencias.

Según grabaciones publicadas en el web de control de tráfico aéreo LiveATC.net citadas por Reuters, uno de los pilotos del avión dijo a los controladores de tráfico aéreo unos 15 minutos después del despegue que "por razones técnicas, señor, nos gustaría permanecer más cerca de Hong Kong, tal vez regresemos y aterricemos de nuevo en Hong Kong una vez que solucionemos el problema". "No queremos seguir más", dijo el piloto antes de regresar.

El fantasma del 737 MAX

El accidente del pasado jueves ha vuelto a colocar a Boeing en el foco después de que dos accidentes de su modelo 737 MAX a finales de 2018 y marzo de 2019 en los que perecieron 346 personas desataran en el fabricante sendas crisis reputacionales y financieras de las que todavía no ha logrado reponerse por completo. De nuevo han emergido las sospechas respecto a la calidad de sus aparatos, tan cuestionada tras los accidentes de los MAX. Así, países como India y Japón han reaccionado con medidas de inspección a sus respectivas flotas de Boeing 787.

Mientras, Estados Unidos, país de fabricación de Boeing, ha pedido cautela y considera prematuro dejar a estos aviones en tierra al no haber identificado riesgos inmediatos, aunque no dudará en implementar las medidas necesarias si se detecta algún riesgo en el transcurso de la investigación. El modelo, no obstante, estaba bajo el escrutinio de las autoridades tras otro accidente ocurrido en marzo 2024 en un nave de la aerolínea Latam Airlines. En concreto, en un vuelo de Sidney a Santiago de Chile la aeronave perdió de forma repentina más de 100 metros de altitud causando 50 heridos por una desconexión del piloto automático derivada de una movimiento accidental del asiento del piloto. En consecuencia, la FAA ordenó n agosto de 2024 la inspección de 895 aviones Boeing 787 para verificar el funcionamiento de los asientos del piloto y copiloto.