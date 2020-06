La automoción solicita ampliar los ERTE y garantizar “seguridad jurídica” para atraer inversiones

El sector de la automoción ha reclamado unidad y rapidez en la puesta en marcha de medidas que permitan mantener la competitividad de la industria, además de “seguridad jurídica” para atraer la inversión y la producción de nuevos modelos, especialmente eléctricos e híbridos enchufables, para que siga siendo el segundo fabricante de Europa. Durante la Cumbre Empresaria, los presidentes de Gestamp y de las asociaciones de fabricantes de vehículos y componentes Anfac y Sernauto y de distribuidores Faconauto y Ganvam han considerado fundamental que se extiendan los ERTE hasta que se recupere la demanda y reformar el sistema educativo para garantizar la empleabilidad futura de los jóvenes.

Los cinco ejecutivos han subrayado la unidad mostrada por el sector para lograr una única voz en sus negociaciones con el Gobierno del plan de apoyo al sector y han apuntado que esa unidad debería servir de ejemplo. Aunque han valorado los planes de ayudas a la compra de coches para recuperar el mercado interno, han subrayado que “el partido se juega también fuera” y que para que nos adjudiquen modelos que garanticen el futuro del sector, hay que demostrar que España es un país “friendly” con el automóvil.

El presidente de Ganvam, Raúl Palacios, ha añadido que la demanda depende de la renta disponible de las familias y para mantenerla hay que asegurar el empleo. “Me refiero a un pacto entre empresas y administración, en virtud del cual el Estado subvencione la incorporación de la totalidad de las plantillas acogidas a los ERTE en la misma cantidad que los está subvencionando hasta ahora y las empresas, por su parte, se comprometen a mantener esos mismos puestos de trabajo”, según Palacios, que ha cifrado el coste de esta medida en el 2 % del PIB.

“La competitividad de fábricas y empresas es la clave, necesitamos impulsarla para no perder nuestra posición global y seguir siendo polo de atracción de inversiones”, según el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, que ha dicho que dado que España no cuenta con ningún fabricante nacional, debe ofrecer seguridad jurídica a las multinacionales. Ante la apuesta de países como Francia y Alemania para que sus marcas localicen su producción en el país y el problema de sobrecapadidad que hay en todo el mundo, España tiene que elevar la producción de vehículos eléctricos y digitales porque si seguimos produciendo “productos de tecnologías residuales” llegarán malas noticias. “Tenemos que definir el modelo de movilidad que queremos en nuestro país, no en mi región, ni en mi ciudad ni en mi pueblo, y ver cómo trabajamos los diferentes elementos para que España siga siendo el milagro del automóvil: que sin tener casas matrices seamos el segundo productor europeo”, ha añadido.

Las circunstancias “exigen a todos altura de miras y estar unidos buscando el bien común”, ha apuntado la presidenta de Sernauto, María Elena Antolin, que ha añadido que, ahora más que nunca, “tenemos que demostrar que somos un país imparable y de imparables”. En su opinión, los ERTE “se han revelado como una medida muy eficaz para hacer frente a la crisis” y deberían mantenerse y España debe poner en valor su industria del automóvil y de componentes en Europa porque “el partido no solo se juega en nuestras fronteras”. “Otros países rivalizan con nosotros por atraer inversiones. Debemos ser muy rápidos. Es fundamental trabajar en la reconstrucción para que España no pierda su sólida posición competitiva en la industria automovilística. Debemos defender la idoneidad de España como país para la producción de vehículos y transmitir seguridad jurídica en el ámbito fiscal y laboral”, ha aseverado.

El presidente de Gestamp, Francisco Riberas, ha pedido la prórroga y flexibilización de los ERTE hasta que la demanda alcance un nivel suficiente para preservar el máximo nivel de empleo y ha subrayado la importancia de atraer inversión a España, donde los riesgos para la automoción son mayores al no contar con casas matrices. “Existe una gran pelea entre las fábricas del mundo para atraer modelos con proyección de futuro, especialmente eléctricos e híbridos enchufables (...) Es importante reaccionar rápidamente y con decisión”, según Riberas, quien ha urgido por ello la puesta en marcha de manera decidida y lo antes posible de medidas que demuestren que España es un país amigo del automóvil.

El presidente de Fanconauto, Gerardo Pérez, ha dicho que los ERTE han permitido a los concesionarios mantener sus 161.500 empleos y ha advertido de que para seguir manteniéndolos es necesario que se extiendan hasta diciembre, mientras se recuperan las ventas de automóviles. El sector de la automoción apuestan por ampliar los ERTE de fuerza mayor y de adaptar la educación a las necesidades de las empresas y ha pedido “seguridad jurídica” para poder desarrollar la transformación que está llevando a cabo la industria.