10 trucos para gestionar mejor su dinero

La crisis ocasionada por la Covid-19 lo ha puesto todo patas arriba, incluidos los hábitos financieros. Millones de españoles se han replanteado cómo y en qué gastan su dinero, y se han propuesto dar un vuelco a sus costumbres para que una próxima crisis no les pille desprevenidos. Aunque la capacidad de ahorro de una familia depende en gran medida de sus ingresos mensuales, poner en práctica pequeños cambios puede marcar un gran diferencia. El comparador Helpmycash da 10 trucos para mejorar su educación financiera y aprender a gestionar mejor su dinero.

1. Lleve un control de sus gastos

Controlar regularmente cuánto dinero gasta y, sobre todo, en qué lo gasta le ayudará a mejorar la gestión de su economía doméstica. De esta manera, podrá saber cuánto dinero destina a determinadas partidas (ocio, transporte, recibos, etc.) y analizar qué gastos son prescindibles para alcanzar el ahorro deseado. Para los que quieran hacerlo de forma más ordenada, puede recurrir a bloc de notas o un excel, aunque la mejor opción según Helpmycash es hacer uso de una aplicación que le ayuda a llevar las cuentas.

2. No gaste más de lo que ingresa

No endeudarse es el mejor consejo. Aunque en ciertas ocasiones resulta inevitable, como para comprar una casa o un coche, es preferible evitar los créditos y reservarlos para ocasiones puntuales. Además, el comparador aconseja no recurrir a los préstamos o a las tarjetas de crédito de forma recurrente para financiar los gastos del día a día.

3. Evite el sobreendeudamiento

No debe dedicar más del 35% de sus ingresos al pago del conjunto de sus deudas (hipotecas, tarjetas y préstamos). Esta es la regla de oro que no hay que olvidar. Y si en lugar de hipoteca, paga un alquiler, la cifra debería reducirse al 15% o al 20%. Así se asegurará de poder hacer frente a sus obligaciones y tener cierto margen de maniobra en caso de sufrir un imprevisto.

4. Fije objetivos de ahorro

Ahorre siempre el 20% de lo que gana y apártelo en otra cuenta. Reservar una cantidad de dinero cada mes, por pequeña que sea, le servirá para construir un colchón que le ayudará a amortiguar futuros imprevistos o a lograr objetivos, como, por ejemplo, comprar un coche. La cifra de ahorro viene marcada por la regla 50/20/30, que considera adecuado destinar el 50% de los ingresos a los gastos básicos (alquiler, suministros, cesta de la compra…); el 30%, a los gastos prescindibles, y el 20% restante, al ahorro.

5. Ahorre a principio de mes

El momento de ahorrar es al recibir el salario, que suele ser a principios de mes. De esta manera, será más sencillo cumplir sus objetivos. Al separar el dinero, aprenderá a pasar el mes con el dinero restante, ya que si espera a final de mes para ahorrar es probable que ese cantidad se haya ido a cubrir gastos que no son de primera necesidad. Para lograrlo, puede programar una transferencia automática a su cuenta de ahorro a principio de cada mes.

6. Piense en el futuro

Disfrutar del presente está bien, pero vivir al día puede conllevar problemas en el futuro. Pensar en la jubilación o los estudios de sus hijos le ayudará. Además, cuanto antes empiece más dinero acumulará. Gracias al interés compuesto, cuanto antes comience a ahorrar, menos esfuerzo deberá dedicar para conseguir el mismo saldo final, ya que no solo rentabilizará su dinero, sino también los intereses que gane.

7. Aproveche las ventajas de la app de su banco

Las aplicaciones de la mayoría de los bancos incorporan funcionalidades como categorizadores de gastos, que le permiten ver en qué ha gastado su dinero cada mes, o previsiones y gráficos. También puede activar notificaciones cada vez que le cobren un recibo para estar al día. Algunos bancos ofrecen también funciones para ahorrar como redondear las compras y ahorrar la diferencia, programar transferencias automáticas a una cuenta de ahorro, etc.

8. Conozca los riesgos

Uno de los mayores errores que puede cometer a la hora de gestionar su dinero es contratar un producto que no entiende y cuyos riesgos desconoce, explica el comparador Helpmycash. Esto aplica tanto a los productos de financiación como a los de inversión. En resumen, no debe firmar ningún contrato que no entienda.

9. Revise regularmente el extracto de su cuenta

Debe conocer las transacciones que se reflejan en su cuenta. De esta manera, no solo llevará un control mental de lo que gasta, sino que también podrá detectar posibles cobros indebidos, como comisiones equivocadas, o fraudes. Con revisarla un par de veces al mes será suficiente.

10. Compare antes de contratar

Los gastos del día a día (luz, agua, teléfono, interés de un préstamo, etc.) son los que más mella hacen en su sueldo. Por ello, antes de contratar cualquier producto es recomendable comparar las distintas opciones disponibles en el mercado para elegir la que mejor se adapte a sus necesidades por el menor precio.