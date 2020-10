Aquí se subasta un yate de Díaz Ferrán, acciones del Valencia C. F. o lo queda de Polaris World

Cuando una empresa se va a pique, los propietarios se quedan sin su negocio y con las manos llenas de deudas. Para pagarlas -si no en su totalidad, al menos una parte-, los activos de la compañía se liquidan y, con lo obtenido, se resarce a los acreedores. Años atrás, el proceso de venta se hacía mediante unas subastas públicas presenciales en los juzgados que se anunciaban en los tablones de edictos de estas dependencias. A los procesos concurrían casi en exclusiva profesionales de la materia, los conocidos como “subasteros”, especializados en comprar barato y revender caro dejando poco con lo que liquidar las deudas de la empresa. Desde el año 2000, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite que entidades especializadas sean designadas por los administradores concursales para liquidar estos bienes. Una de ellas, eactivos.com, lleva haciéndolo desde 2009 a través de internet con notables resultados. Según sus datos, lo que logran con sus ventas duplica el valor de lo obtenido por las subastas que realiza la administración, lo que va en beneficio de los acreedores y también de sus cuentas, pues estas compañías se quedan con un porcentaje del precio de venta final.

Eactivos nació de la necesidad y de la experiencia. La empresa de su consejero delegado, Joaquín Oliete, entró en concurso de acreedores en 2006. “Entonces, me empecé a interesar por la cuestión de las subastas y tres años después nació la compañía”, explica. Once años y 13.000 ventas en subastas de activos después, la firma se ha consolidado como un referente en el sector con un modelo que apuesta por el gran público. “Nosotros queremos llegar al consumidor final que no es profesional de las subastas y que tiene muchas dudas sobre el proceso”, explica Oliete. Para ello, han desarrollado una web sencilla en la que todo el mundo puede pujar por los variados activos que subastan.

Entre las últimas operaciones que han cerrado se cuentan la Casa Torre s’Agaró, una villa con vistas al mar que perteneció al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y a su esposa, y que fue vendida por 1,6 millones de euros, un 45% más de su valor de liquidación; o un paquete de 17.600 acciones del Valencia C. F. que se adjudicaron por 128.000 euros y que tenían un precio de salida de 105.000. “Nuestro objetivo es maximizar el valor de venta de un activo para cancelar la mayor deuda posible de los acreedores”, explica Oliete. Eso implica preparar adecuadamente el bien a subastar. En los últimos meses, la compañía ha estado documentado uno por uno los más de 500 activos procedentes de Polaris World, el macroproyecto urbanístico murciano que incluía viviendas o resorts de golf; que va a sacar a subasta en los próximos días por 50 millones de euros. El esfuerzo suele acabar compensando. “Cuando nos encargaron subastar un yate de 100 pies que pertenecía a Díaz Ferrán, fuimos a Barcelona, donde estaba amarrado, y lo que nos encontramos fue un barco que estaba en unas condiciones deplorables. Así que llamamos a una empresa de limpieza, lo dejamos en unas condiciones aceptables y acabamos vendiéndolo por 1,3 millones de euros”, explica Oliete, que asegura que sus resultados han provocado que sus servicios estén siendo también muy demandados por los juzgados para liquidar bienes incautados a delincuentes. “Es lógico porque, cuanto más se saca en estas subastas, más se queda en las arcas del Estado”, explica.

En ocasiones, el precio de un activo se dispara de la forma más sorprendente. Si el bien en subasta recibe una nueva puja dentro de los tres últimos minutos previos a que llegue la hora de su cierre, la web amplía automáticamente por otros tres minutos la puja. Si recibe una nueva oferta, vuelve a conceder otra prórroga de otros tres minutos. Y así sucesivamente mientras haya ofertas nuevas que pueden ser de un euro. “Hemos llegado a tener a dos compradores picados más de seis horas”, dice Oliete.

Para seguir creciendo, la compañía acaba de invertir 1,4 millones de euros para el desarrollo de su plataforma de liquidación. Si sus previsiones se cumplen, lo que viene por delante les dará mucho trabajo. Eactivos cree que a lo largo del próximo año, las subastas extrajudiciales se dispararán al menos un 5000% con respecto al mismo periodo del año anterior debido a los efectos del coronavirus sobre la economía. Entre los activos más solicitados a la hora de gestionar y liquidar en la plataforma se encontrarán viviendas, locales comerciales, hoteles, terrenos, naves industriales, terrenos y garajes.